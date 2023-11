Aurescu scoate Rusia din tribunalul ONU, cel mai înalt tribunal internațional

Aurescu a obținut 117 voturi în Adunarea Generală, fiind necesar un număr de 97 de voturi. De cealaltă parte, Rusia a obținut doar 77 de voturi. În Consiliul de Securitate, reprezentantul român a obținut nouă voturi.

Victoria este cu atât mai importantă cu cât susținerea imensă s-a datorat nu numai statelor europene. Statele asiatice și africane, mai puțin interesate de soarta războiului din Ucraina, au votat reprezentantul român.

Alegerea judecătorilor CIJ este considerată a fi unul din cele mai complexe procese de selecție. Votul se desfășoară simultan atât în Adunarea Generală, cât și în Consiliul de Securitate. Este necesară majoritatea absolută în ambele foruri pentru a obține victoria.

Aurescu a fost susținut de o coaliție de state diverse. Acesta nu a fost doar un candidat regional, chiar dacă a candidat pentru postul de judecător la CIJ din partea Europei de Est.

Statele care l-au co-nominalizat au fost Olanda, Italia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Peru, Polonia, Portugalia, Suedia și Noua Zeelandă.

Statele asiatice și europene l-au votat pe Bogdan Aurescu nu doar pentru activitatea de cinci ani în funcția de ministru de Externe, dar și pentru că este membru, pentru al doilea mandat consecutiv al prestigioasei Comisii de Drept Internațional ONU și co-președinte al grupului de studiu „Efectul creșterii nivelului mării asupra dreptului internațional” – o temă esențială pentru două treimi din statele lumii, având în vedere că creșterea nivelului mării este o consecință directă a încălzirii globale.

Honored to be elected today as Judge of the UN International Court of Justice @CIJ_ICJ by #UNGA with 117 votes & UN Security Council with 9 votes as the first ever Romanian🇹🇩 to fulfil this function! I thank 🇺🇳UN Member States for their trust in me & in RO School of Int'l Law! pic.twitter.com/hoQxAIgiPB

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) November 9, 2023