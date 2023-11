Demisie din fruntea ONU. Înaltul oficial acuză un genocid asupra civililor palestinieni din Gaza

Directorul biroului din New York al Înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului și-a părăsit postul. Acesta protestează împotriva faptului că ONU „eșuează” în datoria sa de a preveni ceea ce el cataloghează drept genocid. El consideră că genocidul are loc asupra civililor palestinieni din Gaza sub bombardament israelian.

SUA, Marea Britanie și o mare parte a Europei, vinovate pentru situația din Gaza

Craig Mokhiber i-a scris pe 28 octombrie Înaltului Comisar al ONU la Geneva, Volker Turk, spunând:

„Aceasta va fi ultima mea comunicare cu dumneavoastră” în rolul său de la New York.

Mokhiber, care se retrage după ce a ajuns la vârsta pensionării, a justificat decizia:

„Încă o dată, asistăm la un genocid care se desfășoară sub ochii noștri, iar organizația pe care o slujim pare neputincioasă în a o opri”, a spus acesta.

El a spus că ONU nu a reușit să prevină genocidurile anterioare. Acesta a menționat Rwanda, Bosnia, Kurdistanul irakian și cel din Myanmar:

„Domnule comisar, eșuăm din nou. Actualul măcel masiv al poporului palestinian, înrădăcinat într-o ideologie colonială etno-naționalistă, în continuarea deceniilor de persecuție și epurare sistematică a acestuia, bazată în întregime pe statutul său de arab … nu lasă loc de îndoială”, a declarat fostul director.

Înaltul oficial ONU nu a menționat nimic despre atacul terorist din 7 octombrie

SUA, Marea Britanie și o mare parte a Europei sunt acuzate că asistă la acest măcel. Acesta mai acuză țările că înarmează Israelul și îi oferă acoperire politică și diplomatică:

„Acesta este un caz de genocid ca la carte” și a declarat că SUA, Marea Britanie și o mare parte a Europei nu numai că „refuză să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul Convențiilor de la Geneva”, a spus acesta, potrivit The Guardian.

Scrisoarea de demisie a directorului nu a menționat atacul din 7 octombrie al Hamas asupra sudului Israelului:

„Trebuie să sprijinim înființarea unui stat secular unic și democratic în toată Palestina istorică, cu drepturi egale pentru creștini, musulmani și evrei”, a scris el.

Mokhiber a lucrat pentru ONU din 1992, ocupând o serie de roluri importante. El a condus activitatea Înaltului Comisar pentru conceperea unei abordări a dezvoltării bazate pe drepturile omului și a fost consilier principal pentru drepturile omului în Palestina, Afganistan și Sudan.

Avocat specializat în dreptul internațional al drepturilor omului, a locuit în Gaza în anii 1990.