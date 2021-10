AUR propune un premier independent. George Simion: Președintele a făcut rictus când ne-a auzit propunerea

Dispariția lui Florin Cîțu de pe scena politică

“ Am fost să-i cerem președintelui Iohannis demisia prim-ministrului interimar pentru că această temporizare nu sună deloc bine. Avem impresia că suntem consultați doar de formă. Am venit cu o propunere suficient de clară ca să putem trece peste greutățile din această iarnă. Un guvern de specialiști cu un premier independent. Președintele când a auzit propunerea noastră a făcut rictus. Atâta timp cât Florin Cîțu va rămâne premier, țara este în pericol. A fost demis într-un mod democratic din cauza faptului că nu pare să fie în facultățile mentale.

Cel mai probabil, Klaus Iohannis va ieși în fața țării și va spune că aceste negocieri au fost un eșec și că va urma să mai existe un rând de consultări. Dacă este președintele acestei țări, Klaus Iohannis ar trebui să iasă la ora 18 și să numească un premier. I-am spus președintelui că trebuie să-și ia în serios rolul de mediator. Dacă nu bunăvoință din partea partea președintelui, vom lua măsuri”, a declarat George Simion în urma consultărilor de la Cotroceni.

AUR, un partid nefrecventabil din punctul de vedere al Președintelui

“ Surprinzător pentru noi este că desi am fost singurul partid care am venit cu o soluție pe masa, am fost lăsați în așteptare. Președintele a admis că celelalte partide nu au soluții. De aceea am venit cu propunerea de premier independent care să poată conduce un guvern de specialiști. Președintele nu a dat vreun răspuns. Așa cum a spus colegul meu, George Simion, semnul bunei sale credințe este ca Florin Cîțu să-și dea demisia și să propună pe altcineva interimar”, a transmis co-președintele partidului AUR, Claudiu Târziu.

„Noi dialogăm cu toată lumea în afară de tabăra PDL a lui Florin Cîțu. Vreau să vă spun ceva înainte de declarațiile de la ora 18 ale președintelui Klaus Iohannis. Se mizează pe faptul că nu există o majoritate în Parlament și că așa îl vor lăsa pe Florin Cîțu în continuare în funcția de premier interimar. Dacă se vine cu orice altă variantă și nu se pune și demisia lui Cîțu pe masa înseamnă că astăzi am asistat la o butaforie”, susține George Simion.

“L-am rugat pe domnul Președinte să ne răspundă dacă ne-a chemat în mod serios sau dacă ne-a chemat doar pentru că așa spune Constituția. Acesta a spus că ne ascultă în mod serios. Am întrebat acest lucru pentru că a spus despre noi că suntem un partid nefrecventabil”, a transmis Claudiu Târziu reporterilor.