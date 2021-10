Reacții după căderea Guvernului Cîțu: George Simion jubilează, PSD cere anticipate, iar USR-PLUS vrea negocieri

George Simion, amenințări directe către Cotroceni. „Dacă ei nu vor, venim noi cu propuneri”

După ce Guvernul condus de Florin Cîțu a căzut cu cel mai mare număr de voturi din istorie, George Simion, lider al AUR, a început să jubileze în fața Parlamentului României pentru că a dat afară „marioneta”.

„Deja Cîțu este istorie. Premierul nu trebuie să se țină de scaun, trebuie să își dea demisia. Noi, astăzi, am dat jos Guvernul. A fost o lună grea, din 1 septembrie de când am început să strângem semnăturile, am tot fost blocați de către diferiți indivizi din sistem, de coaliții monstruoase. Mergem până la capăt. Urmează un nou nume de premier. Dacă PNL îl are tot pe Florin Cîțu, dacă PSD-ul nu vine cu niciun nume, o să venim noi cu propuneri. Momentan, vom sta și vom dialoga cu toate partidele, vedem că domnul Orban vrea să dialogheze, pentru liniștea și reconstrucția României.

Nu susținem miniștrii de la ministerele de forță – nici pe Bode, nici pe Ciucă. O să votăm împreună. Domnul Vîlceanu a fost la tineretului PSD, poate pe zona aia se poate face ceva cu domnul Vîlceanu. Domnul Orban nu e bun de prim-ministru. Nu e rolul nostru să venim cu propuneri din rândul PNL. Vom veni cu propuneri către celelalte partide, din oameni din afara…”, a spus co-președintele AUR.

George Simion a mai transmis că susține alegerile anticipate și a adresat amenințări președintelui Klaus Iohannis.

„Vrem un guvern de specialiști, înțeleg că și PSD vrea anticipate, vrem să propunem noi nume de specialiști care pot conduce acest guvern. Avem soluții pentru țară și ne asumăm. Ne-am asumat și dărâmarea guvernului și am mers până la capăt.

Dacă Klaus Iohannis va continua cu sfidarea și cu sustinerea marionetei Florin Cîțu, noi o să inițiem procedurile de suspendare, pentru că până acum am văzut că avem susținere în Parlament. Ne-a amuzat teribil pancarda făcută de echipa câștigătoare. AUR este pentru echilibru și stabilitate și este cât se poate de pregătit pentru alegeri anticipate cât mai rapide pentru ca țara să nu aibă de suferit. Dacă nu se poate, așteptăm și un guvern normal, sănătos, patriot, până în 2024.”, a mai spus George Simion.

Dacian Cioloș vrea să negocieze cu PNL. „Drum bun, domnule Cîțu!”

Prima reacție a președintelui USR-PLUS, Dacian Cioloș: „Drum bun, domnule Cîțu! O țară întreagă a stat blocată în demisia dumneavoastră și iată că, astăzi, demiterea a avut loc. E important ca din acest moment criza politică provocată de premierul Cîțu să se încheie cât mai repede. Pe cetățeni îi interesează ca cineva să se gândească la ei și nu la putere, de dragul puterii. Oamenii se luptă azi cu scumpiri, pandemie, un sistem sanitar ajuns la limită, nesiguranța cu privire la rămânerea școlilor deschise. Toată lumea știe că avem o problemă sistemică, că încrederea în stat a ajuns la cote minime, iar situația este absolut dramatică. Regretabil, această criză a fost provocată și escaladată de domnul Cîțu, care, pentru a câștiga puterea în partid, a sacrificat o coaliție funcțională.

Nu mă miră minciunile cinice ale fostului premier la adresa USR PLUS. Un premier care avea toată puterea și susținerea de care avea nevoie pentru reforme a preferat un război politic, pentru că nu a reușit să înțeleagă și să respecte programul de guvernare și partenerul de care avea nevoie. Deși a scăzut dramatic la nivelul încredere și susținere publică, fostul premier a dovedit încă o dată că nu a înțeles că vorbind în modul în care a făcut-o – și o face în continuare – își prăbușește complet și partidul pe care îl conduce.

L-am auzit pe domnul Cîțu că USR PLUS nu a realizat niciuna dintre reformele promise. Exact de asta am ajuns în situația de a iniția o moțiune împotriva sa: pentru că s-a opus la reformele pe care le-am promis și a rupt astfel protocolul de coaliție și programul de guvernare agreat. L-am auzit pe domnul Cîțu spunând că am trădat Coaliția. Noi nu am trădat Coaliția, pentru că nu avem datorii față de coaliție, ci față de programul la care ne-am angajat în fața celor care ne-au votat. Nu avem loialitate față de persoane, ci față de principii.

Între noi, diferența este uriașă și l-aș îndemna la mai multă cumpătare. Până una alta, așteptăm o reacție echilibrată de la PNL, vrem să înțelegem ce își doresc în continuare și vom vedea în funcție de negocierile de la Cotroceni în ce direcție o vom lua. Ne abținem de la mai multe comentarii și propuneri până când nu avem o propunere realistă de coaliție guvernamentală. Suntem pregătiți să reluăm discuțiile în condiții civilizate și rezonabile, care exclud orice balet politic de genul celui practicat de Florin Cîţu în ultimele luni”.

PSD cere anticipate. „Nu vom susține un guvern minoritar PNL”

Marcel Ciolacu: „Alegerile anticipate, un act democratic prin care au trecut toate statele europene. Dacă se creează o majoritate politica, împreună cu președintele, putem stabili un guvern de specialiști pana când vor avea loc anticipate. Haideți sa tratam cu responsabilitate. Nu am avut discuții pentru o majoritate cu niciun lider. Mai întâi sa avem o discuție instituțională la Cotroceni. Este exclus ca PSD sa susțină un guvern minoritar PNL. Nu propuneți să continuam cu o soluție proastă…”