Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) anunță că va susține dreptul deputatului Dan Tanasă la un proces echitabil, după ce acesta a fost trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare. Formațiunea consideră că dosarul vizează declarații politice despre migrație și importul de forță de muncă din afara Europei.

Într-un comunicat transmis joi, AUR a contestat interpretarea potrivit căreia mesajele publicate de parlamentar ar constitui o infracțiune și a susținut că acesta și-a exprimat opoziția față de o politică publică.

Formațiunea afirmă că trimiterea în judecată a deputatului ridică întrebări despre limitele libertății de exprimare a aleșilor și despre posibilitatea ca opiniile politice privind imigrația să atragă răspunderea penală.

„AUR a luat la cunoștință cu surprindere de trimiterea în judecată a deputatului Dan Tanasă pentru un mesaj public în care acesta critica importul masiv de forță de muncă necalificată din Asia și Africa și îi îndemna pe români să nu încurajeze această politică. Am ajuns să trăim într-o Românie în care o poziție politică despre migrație, piața muncii și viitorul societății românești este transformată într-un dosar penal pentru ‘incitare la ură și discriminare’. Dan Tanasă nu a chemat la violență împotriva nimănui.

Nu a cerut agresarea vreunui muncitor străin și nu a îndemnat la atacuri asupra unor persoane. A criticat o politică publică și a transmis, în termenii săi, că România nu trebuie să continue importul de muncitori necalificați din afara Europei în timp ce milioane de români au plecat din țară, salariile rămân mici, iar statul nu este capabil să își aducă propriii cetățeni înapoi acasă”, se arată în comunicatul transmis de AUR.

AUR a anunțat că va susține dreptul lui Dan Tanasă la un proces echitabil și dreptul parlamentarilor de a exprima opinii politice, inclusiv atunci când acestea sunt controversate.

„Libertatea de exprimare nu există doar pentru opiniile aprobate de presă, de Guvern sau de procurori. Dacă simpla opoziție față de o politică de imigrație poate deveni infracțiune, atunci problema nu mai este Dan Tanasă. Problema este cât de mult spațiu democratic mai rămâne într-un stat în care procurorul începe să decidă ce opinii politice au voie să exprime reprezentanții aleși ai cetățenilor”, transmite formațiunea.

Poziția AUR reprezintă punctul de vedere al partidului în legătură cu dosarul. Trimiterea în judecată nu echivalează cu stabilirea vinovăției, aceasta urmând să fie analizată de instanță.

Deputatul AUR a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru incitare la violență, ură sau discriminare, în legătură cu mesaje publicate pe Facebook prin care îndemna românii să boicoteze muncitorii imigranți.

Dosarul urmează să fie judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Pe 19 august 2025, Dan Tanasă a publicat un mesaj în care îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de imigranți: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”