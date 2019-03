Augustin Zegrean i-a pulverizat pe Toader şi Dragnea: „Dacă dă o astfel de OUG, ministrul Justiției comite o mare, mare mișelie”

Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, a declarat vineri, pentru podul.ro, că impunerea unei Ordonanțe de urgență care vizează anularea condamnărilor definitive decise de completurile de 5 judecători nu va face altceva decât să anuleze toate eforturile care s-au făcut pentru întărirea Justiției și a statului de drept. Zegrean crede că o astfel de Ordonanță este cu dedicație.





Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat că intenția ministrului Tudorel Toader de a impune o OUG vizând anularea condamnărilor definitive decise de completurile de 5 reprezintă un act mișelesc, informează Podul.ro.

În viziunea lui Zegrean, obiectivul lui Toader este de a salva și spăla condamnații definitiv. Fostul președinte al CCR a explicat care sunt urmările unei astfel de OUG.

Toader a transmis CSM un document care-i va marca mandatul la Ministerul Justiţiei. Ce reacţii vor fi în PSD? Breaking news

Redăm declarațiile lui Augustin Zegrean:

„Dacă va fi dată, OUG vizând dinamitarea condamnărilor definitive hotărâte de completurile de 5 va fi o mare, mare mârșăvie. Se vrea spălarea și salvarea infractorilor, iar principalul beneficiar știm cu toții cine este. Pentru asta, se forțează distrugerea definitivă a Justiției. În lumea asta largă, nu cred că poate exista o țară normală la cap care să accepte rejudecarea unor cauze definitive decise prin respectarea cadrului legal existent. Așa ceva nu s-a mai auzit.

Ceea ce are de gând să comită ministrul Justiției – refuz să rostesc numele acestui personaj – nu are nici cea mai mică legătură cu normele și principiile de drept. Ce pregătește acum acest personaj încalcă toate normele de drept. Efectele vor fi devastatoare asupra Justiției. Nu doar Justiția, ci noi toți am muncit degeaba în toți acești ani, fiindcă așa vrea acum coaliția PSD-ALDE. Este de-a dreptul inadmisibil.

După o astfel de OUG, toți condamnații definitiv în cadrul unor completuri de 5 vor depune contestații în anulare și, finalmente, vor fi toți eliberați sau doar spălați. Cum de s-a ajuns aici? Păi, judecătorii CCR au decis că tot ceea ce s-a efectuat în baza protocoalelor de colaborare trebuie eliminat, ignorant. Dar – atenție! – decizia CCR se referea doar la spețele care se află pe rolul instanțelor, nu la cele care au fost deja finalizate prin verdicte definitive.

De aceea, dacă ministrul Justiției se pretează să dea o astfel de OUG, el face mai mult decât a stabilit decizia CCR, și face asta în mod discreționar, cu adresă. Repet, dacă dă o astfel de OUG, ministrul Justiției comite o mare, mare mișelie, care va da peste cap, premeditat, întreaga Justiție. Pe de altă parte, oficialii Uniunii Europene nu vor accepta niciodată o astfel de tâmpenie care are scopul de a-i salva și de a-i spăla pe condamnați”, a declarat Augustin Zegrean.

Momentul care a ridicat sala in picioare la Romanii au Talent! Mihai Petre nu a mai putut sa se abtina! Ce a urmat!

Pagina 1 din 1