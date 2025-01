Social Auchan, surpriză pentru bucureșteni. Un magazin cum nu a mai fost







Auchan România își extinde rețeaua de magazine prin inaugurarea primului hipermarket discount ATAC by Auchan în București, pe Șoseaua Chitilei, și a unui nou supermarket Auchan Sky Garden în Popești-Leordeni. În cadrul acestor două unități, compania caută să angajeze peste 120 de persoane, întărind astfel prezența sa pe piața de retail din România.

ATAC Hiper Discount by Auchan, noul magazin low-cost

Prin intermediul noului magazin ATAC Hiper Discount by Auchan, retailerul își extinde conceptul de hipermarket cu prețuri reduse în funcție de volum, adoptând o strategie similară cu cea a altor lanțuri comerciale, precum Supeco (Carrefour) și La Cocoș. Acest concept a fost lansat de Auchan anul trecut, iar noua unitate din București va fi a opta de acest tip din țară.

În același timp, Auchan deschide un supermarket Sky Garden în Popești-Leordeni, întărind astfel oferta sa de retail în zona de sud a capitalei, conform informațiilor furnizate de Economica.net.

Hipermarketul ATAC, posturi scoase la concurs

Hipermarketul ATAC situat pe Șoseaua Chitilei caută să angajeze peste 90 de persoane, în timp ce supermarketul din Popești-Leordeni oferă 30 de locuri de muncă. Printre posturile disponibile se regăsesc consilier clienți (la casele de marcat), operator de vânzări polivalent, manager de departament și agent de securitate. Auchan este în căutare atât de candidați fără experiență, cât și de profesioniști cu experiență relevantă în domeniul comerțului.

Pe lângă oportunitățile de angajare, Auchan oferă o gamă variată de beneficii pentru viitorii săi angajați. Acestea includ tichete de masă în valoare de 40 de lei pe zi, prime de vacanță care pot ajunge la un minim de 50% din salariu, în funcție de vechime, precum și bonusuri de performanță.

De asemenea, angajații primesc sporuri pentru orele lucrate în weekend, noaptea sau în zilele de sărbătoare. Printre alte avantaje se numără asigurarea de sănătate, asigurarea stomatologică și asigurarea de viață, un minim de 23 de zile de concediu anual, o zi liberă cu ocazia zilei de naștere și opțiunea de a primi în avans până la 50% din salariu, dacă este necesar. Un alt beneficiu este discountul de 5% la cumpărăturile efectuate în magazinele Auchan.

Auchan România, cifră de afaceri de peste 1,6 miliarde de euro.

În prezent, Auchan România deține 440 de magazine, incluzând 26 de hipermarketuri tradiționale, 7 unități ATAC Hiper Discount, 8 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine MyAuchan (majoritatea situate în stațiile Petrom) și 12 magazine operate în franciză sub brandul Simply by Auchan.

De asemenea, retailerul gestionează platforma online auchan.ro. Cu un personal de aproximativ 7.000 de angajați, dintre care peste 2.700 sunt parte a companiei de mai bine de 10 ani, Auchan România a raportat în 2023 o cifră de afaceri de peste 1,6 miliarde de euro.