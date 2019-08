Au trecut 80 de ani. S-a schimbat ceva? HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 31 august s-au născut Caligula, James Coburn, Richard Gere, Regina Wilhelmina, Sir Bernard Lovell, Dan Deşliu, Ioan Gyuri-Pascu. Pe 1 septembrie s-au născut Rocky Marciano, Kenneth „Roy” Thomson, Edgar Rice Burroughs, Barry Gibb, Gloria Estefan, Dudu Georgescu, Ion Oblemenco.

În calendarul creştin-ortodox, pe 31 august este Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului. Sfinţii Andrei, Iraclie, Faust şi Mina. Sfârșitul calendarului bisericesc anual. Pe 1 septembrie sunt Sfinţii: Dionisie Exiguul, Simeon Stâlpnicul şi Marta mama sa, 40 Muceniţe din Adrianopol.

Septembrie, numit şi răpciune, răpciuni, vinimeriu, viniceriu, viniţel. La 1 septembrie începe Noul an Bisericesc cu Sf. Simion Stâlpnicul.

Tradiţional „Sf. Simeon (Simion) ţine cerul şi pământul, adică stâlpii pământului ce stau pe peştele din mare… protectorul păserilor şi mai ales al cocoşului… Sf. Simion ţine anul – cum este ziua lui aşa va fi tot anul… dacă tună, toamna va fi lungă!” Tudor Pamfile, Sărbătorile la români, 1997, pagina 169.

Evident, o calchiere a titanului Atlas. Influenţat de misterele egiptene prin creştinarea pitagoricilor alexandrini în secolul III, creştinismul nuanţează susţinera cerului prin forţa credinţei.

Există un „stâlp”, controversat prin confuzia de nume, Sf. Iuda, şi un „stâlp” foarte puternic, Sf. Simion, care, într-o întâmplare populară se opune chiar lui Dumnezeu, oprind vânturile.

O dualitate perfectă: Joachim şi Boaz, stâlpii din Templul masonic!

„Evenimentul Zilei” din 1 septembrie 1939 a fost începutul celui de al Doilea Război Mondial. În zorii zilei, Germania a invadat Polonia. Au trecut, exact 80 de ani, o viață de om. S-a schimbat ceva? Nu cred, nu s-a schimbat nimic de la Cain și Abel, doar tehnologia a avansat…

În istorie, statele agresoare întotdeauna au provocat, au înscenat, un eveniment emoţional ca să atragă simpatia opiniei publice şi să justifice actul de agresiune drept un răspuns la forţă, drept represalii justificate.

În cazul WW2, germanii nazişti au produs „incidentul Gleiwitz„, în noaptea de 31 august spre 1 septembrie 1939. A doua zi, 1 septembrie 1939 Hitler a pretins că „teritoriul sfânt al Germaniei” a fost atacat de trupe poloneze care au ocupat staţia de radio de la Gleiwitz, din apropierea frontierei cu Polonia, şi au lansat în eter ameninţări şi provocări.

Totul, extrem de adevărat! Trupe de asalt, de elită, germane, îmbrăcate în uniforme poloneze au executat respectivul atac, vorbind tare şi înjurând în limba poloneză. Au luat prizonieri pe cei de la radio, pe care i-au încuiat într-un birou. Apoi s-au retras lăsând unul, sau câţiva morţi, nu mai ţin minte, polonezi adevăraţi, îmbrăcaţi în uniforme de război şi cu o hartă falsă care arătau închipuite planuri de atac împotriva Germaniei.

Cât de pregătită de război era Polonia şi cât dorea acest război s-a dovedit în prima bătălie de la Westerplatte în care mândrii polonezi au atacat tancurile naziste cu cavaleria şi cuirasatele cu pietre! Și polonezii s-au bazat pe tratatul cu marile puteri militare de atunci, Marea Britanie și Franța, care nu au mișcat un deget. Polonezii nu mai fac această greșeală, în prezent, se înarmează cât pot, noi… vai de capul nostru!

În istoria, mai veche, sau mai nouă, Statele Unite ale Americii s-au dovedit, incontestabil, marele maestru, profesorul strategiilor de implicare într-un război, producerea pretextului casus belli. Totul este perfect pus la punct. De la ”pieile roșii” care au aruncat în apă baloturile de ceai englezești în portul Boston, pretext pentru Războiul de Independență, trecând prin minciunile nordiștilor privind imaginare atrocități comise de confederați și asmuțirea negrilor asupra sudiștilor, apoi Alamo, războiul mexican, când generalul Sam Houston a așteptat ca armata mexicană să măcelărească legendele Vestului, de la Davy Crockett la Jim Bowie, care fuseseră asigurați de ajutor. Apoi nava scufundată de germani, care era bine-merci în port la Philadelphia, pretext pentru intrarea în WW1. Pearl Harbour, de care guvernul american știa foarte bine, avea codul telegramelor japoneze și știa că japonezii or să atace, când, cum și cu ce forță. De aceea au dat ordin ca portavioanele și noile distrugătoare să iasă din port. Mai mult l-au ținut pe amărâtul de ambasador japonez să aștepte în anticamera ministrului de externe aproape două ore. Japonezii calculaseră, în funcție de fusul orar, ca declarația de război, ultimatumul, să fie înmânate părții americane cu o jumătate de oră înaintea atacului de la Pearl Harbour. Așa ar fi fost corect și onorabil. Americanii au transformat totul într-o mare ”infamie” l-au primit pe ambasador după ce începuse atacul japonez în baza din Hawai. Au pierit peste două mii de americani. Dar ce vorbesc, armele de distrugere în masă, fata morgana, niciodată găsite, care a declanșat invazia din Irak. Mereu și mereu, când vrea să intre în război, partea agresoare își crează un casus belli, o ofensă majoră, un atac închipuit, care să justifice represiunea. Din nefericire, se (va) repetă…

În istorie americanii sunt „obligaţi” de o gravă ofensă, sau de un principiu înălţător, de o nerespectare gravă a convenţiilor internaţionale, să dezgroape securea războiului!

Aceiaşi propagandă de război a fost folosită, cu mult succes, acum aproape două mii de ani de către Imperiul Roman. Întotdeauna graniţa imperiului era atacată de hoarde barbare care tăiau capete şi purtau pruncii în suliţe. Poporul, furios, se aduna în forum şi cerea răzbunare. Senatul vota repede o lege, iar împăratul îşi freca mâinile şi mai pleca cu vreo două-trei legiuni să mai anexeze o regiune din Europa.

Treburi de imperii. Până se mai ridică un pic ceaţa şi vedem şi noi… de partea cui am fost distribuiți! Pentru că, dragi lupi, padawani și hobbiți, sunt multe șervețele pe lumea asta, să ne amintim de șervețelul lui Churchill, Occidentul ne-a tăiat ca o prăjitură, vezi articolul de ieri, de mai multe ori numai în secolul XX, să ne așteptăm la ce este mai rău.

Pentru că am vorbit de armată, să vorbim un pic de armata română. Avem militari excepționali, printre cei mai buni din Europa, sub mai multe aspecte, citez numai: aprecierea corectă a situației pe teren, flexibilitatea adaptării la condiții grele, calități tehnice specifice superioare, curaj în fața inamicului. Știu ce spun, nu mă contraziceți, am sursele mele, citez din sursele de la Pentagon. Prezența trupelor noastre în teatrul de oprațiuni, în condiții de război adevărat, a fost de o importanță capitală în pregătirea militarilor noștri. Acum avem câteva regimente care știu ce este războiul și ce se facă în condiții ostile. Avem ofițeri și generali care știu tactică și strategie moderne și cum să-și protejeze mai bine subordonații. Dar, din nefericire, toți acești bărbați și femei de excepție nu sunt înarmați. Fără a intra în domeniul informațiilor clasificate, armata română, cu dotarea din prezent, ar putea să câștige doar o bătălie din al Doilea război mondial. Una mică, una singură, nu Kursk, sau Normandia!

Au trecut 80 de ani. S-a schimbat ceva? Bună întrebare!

Este weekend, distrați-vă, odihniți-vă, dar citiți și horoscopul. Luna septembrie nu începe bine, începe duminica, cu caruța înaintea cailor, dar o să vedem ce ne aduce, pentru că vremea trece, mereu mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Astăzi este ziua potrivită să te ocupi de consolidarea relaţiilor sentimentale, fie solo, fie în duo. Tot weekendul fugi de aglomeraţie şi de zgomot, vrei să te relaxezi în linişte şi pace!

Sâmbătă reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturajul apropiat. În general eşti prea dur cu tine şi cu cei din jur, astăzi când gândire ta este mai flexibilă, oferă-ţi momente de distracţie, de exemplu, un spectacol pe seară.

Duminică este o zi de cumpărături sau de călătorie. Nu-ţi fă niciun program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine să eviti, dacă poţi, subiectele cu caracter emotiv.

TAUR În acest weekend te pot bântui nişte „fantome” de mai demult. Încearcă să nu trăieşti în trecut! Nu ceda nostalgiei, regretelor, deciziile luate au fost cele mai bune la momentul respectiv.

Sâmbătă sunt posibile mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă ideeu sau proiect, probabil pentru toamna care îşi intră în drepturi. Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţelele de socializare par importante.

Duminică – posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri sau vizite. Seara plăcută, favorabilă dragostei.

GEMENI Chiar dacă nu eşti un fanatic al respectării regulilor, în acest weekend vrei să ţii cont de o anumită disciplină, care îţi serveşte scopurilor. Duminică, totul se petrece conform planului.

Sâmbătă configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi, dar nici nu ai de ce să-ţi aminteşti mai târziu!

Duminică trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Duminică nu prea îţi arde de glumă. Este una din zilele acelea când eşti posomorât şi mizantrop, dar trece cu un pahar de… vorbă!

RAC Natura ta pacifistă îţi joacă o festă. Pe cine nu laşi să moară, nu te lasă să trăieşti, realizezi în acest weekend! Constaţi că este un decalaj periculos între planurile tale şi realitate…

Sâmbătă găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi la treburile casei, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea instinctului profund şi redu ritmul, sâmbăta este o zi de odihnă.

Duminică ai parte de un fel de cadou mare, poate o veste bună, un fapt neaşteptat şi care te pregăteste pentru niste planuri de viitor la care nici nu indrazneai sa te gandesti până acum.

LEU Ai o viziune foarte diferită de cea a familiei, a celor din jurul tău, în ceea ce priveşte programul de weekend. Dar, până la urmă, preferi să fii cooperant, ca să rămîi în centrul situaţiei!

Sâmbătă eşti distrat şi nu te poţi concentra după o săptămână obositoare. Poate un pic-nic, un grătar, sau o ieşire în oraş cu familia sau prietenii te reconfortează şi îţi „încarcă bateriile”.

Duminică horoscopul este slab aspectat, dar ai configuratii minore faste mai ales in domeniul distracţiilor, că asta trebuie să faci în weekend! Proiectele tale de weekend sufera de un defect major – se bazeaza mai mult pe intamplare decat pe planificarea abila a forţele proprii!

FECIOARĂ Soarele, Marte, Venus și Mercur în zodie! Încearcă să depistezi cauzele disconfortului şi să le preîntâmpini. Nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la lucruri iluzorii!

Sâmbătă, în dragoste este bine să-ti recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Este cazul zilei de azi, când poţi întoarce în favoarea ta un impas sentimental sau te poţi bucura de un avantaj. Nu trebuie să stai ore întregi sub duş, apa costă!

Duminică trebuie să zâmbeşti şi să-ti păstrezi calmul, mai ales dacă auzi si vezi lucruri neplacute. In urma unei analize cinstite si atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi la propriile interese.

BALANŢĂ În acest weekend bucură-te de reuşită alături de prietenii tăi şi aminteşte-ţi de cei care te-au sprijinit. Tot felul de mici recompense te fac să crezi că norocul este numai de partea ta!

Sâmbătă ai nevoie de mai multă mişcare, de mai mult sport. Trebuie să eviţi mişcările bruşte. Program de distracţie pe seară, profită din plin.

Duminică este evident că magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Totuşi, vei avea castig daca vei adauga si un zambet. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine. Nu încerca să-ţi depăşeşti condiţia cu orice preţ, nu cheltui mai mult decat îţi poţi permite.

SCORPION Anumite aspecte ale vieţii tale sunt puse sub semnul întrebării de cei din jurul tău. Trebuie să faci diferenţa, dacă vor numai să te critice, sau îţi oferă ajutorul. Reacţionează, după caz!

Sâmbătă eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu încredere la viitor.

Duminică reflectezi că de mai multa vreme doreai un grad mai mare de libertate materiala pe care stelele te sprijina astăzi sa-l obtii prin harnicie si chiar cu putin noroc.

SĂGETĂTOR Un weekend trepidant, dar plăcut, cu multe de făcut şi cu multe surprize. Ţine mobilul aproape, o să sune! Duminica trece repede, încărcată cu distracţii şi chiar cu un spectacol, pe seară.

Sâmbătă ai nevoie de o evadare în natură. Poate la mare, poate la munte. În orice caz trebuie să eviţi orele întunericului când călătoreşti. Soarele, lumina, te avantajează în această sâmbătă.

Duminică cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, centaurul lor cel protector şi aducător de noroc.

CAPRICORN Accepţi programul partenerului, în duo – solo, nu ratezi întâlnirea. Eşti gata să negociezi, chiar să faci compromisuri minore, ca lucrurile să fie clare, cunoscute, sigure, sub controlul tău!

Sâmbătă, o zi favorabilă pentru fiinţa magică dar sentimentală din tine. Iţi prieşte o discuţie la o cafea cu ingheţată şi faci planuri. Prietenii te ajuta astazi chiar fara sa-i bati la cap. Veşti bune.

Duminică, cu zodia populată de Saturn și Pluton, retrograde si slab aspectata, fie te plictisesti teribil, fie te enervezi de lipsa evenimentelor si de mediocritatea distracţiilor. Nimic nu te multumeste azi si esti convins ca meriti mai mult. Poate ca da, poate ca nu, dar nu te astepta la minuni!

VĂRSĂTOR Sâmbătă, te simţi dat la o parte şi vrei să fii în centrul problemelor. Dar, cei dragi te protejează ştiind de situaţia ta. Duminică, o zi bună, plină de energie şi distracţii pentru tine.

Sâmbătă apare ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi ceva în plus, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară ai impresia că ai urcat pe un munte, eşti foarte obosit, dar foarte mulţumit!

Duminică verifici vorba care spune că: experienta este suma greselilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante sau pe cele care pot diminua gelozia!

PEŞTI În acest weekend cauţi relaxarea şi odihna. Ai grijă, astăzi, la afirmaţiile de care nu eşti foarte sigur. Ai toate şansele să creezi o situaţie complexă din care vei ieşi cu dificultate.

Sâmbătă trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru weekend. Consultă-te cu cei din jur, cu anturajul apropiat, să vezi şi părerile şi dorinţele lor. Contează!

Duminică, un fel de umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental paracticat de una dintre realatiile tale. Esti intr-un punct mort si cu anturajul si cu relatiile sentimentale. Nu este o idee rea sa incerci sa lamuresti lucrurile, macar partial.

