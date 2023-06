„Au tras în elicopterul în care mă aflam”. Cum s-a lăudat Vladimir Putin în fața reporterilor de război

Preşedintele rus nu a ezitat să acuze Kievul şi Occidentul de cele ce se întâmplă în ţara pe care a invadat-o şi să se laude cu pretinsele victorii ale armatei ruse în Ucraina.

Cum justifică Vladimir Putin războiul din Ucraina

„Obiectivele operațiunii speciale se schimbă în funcție de situația actuală, dar în general nu vom schimba nimic. Ele sunt fundamentale pentru noi. La această întâlnire au venit oameni cu experiență, aşa ca voi, care au fost sub gloanțe. Conștiința se schimbă. Știu asta de la mine însumi – nu de la voi, m-am băgat şi eu sub gloanțe, am zburat într-un elicopter și au tras în el cu gloanțe.

Care este sensul acțiunilor noastre? Rusia a fost întotdeauna pusă pe relații bune cu vecinii săi după prăbușirea URSS, dar Occidentul a căutat să zdruncine aceste relaţii şi acest lucru a fost văzut de Rusia. Inclusiv cu ajutorul Ucrainei, pe care Federația Rusă o hrănește și o sprijină de ani de zile.

În 2014, noi nu nu am atins Donbass-ul cu un deget. Voluntarii noștri au fost acolo, dar statul rus nu are nimic de-a face cu aceste evenimente. Am fost forțați să-i apărăm pe oamenii de acolo. Am încercat să negociem, dar la Kiev ne-au întors spatele”, a spus liderul de la Kremlin.

Amintim că după destrămarea URSS Rusia a intervenit în forţă în mai multe ţări post-sovietice, cum ar fi Republica Moldova sau Georgia, pentru a susţine mişcările separatise.

Despre contraofensiva ucraineană

„Suntem angajați treptat în demilitarizarea Ucrainei. Kievul nu produce arme. Industria de apărare ucraineană va înceta în curând să mai existe. Din 4 iunie, o contraofensivă pe scară largă a Ucrainei se desfășoară în mai multe, direcții folosind rezerve strategice. În nicio direcție inamicul nu a avut succes. Pierderile Rusiei sunt de 10 ori mai mici decât pierderile catastrofale ale ucrainenilor. Ucraina a pierdut aproximativ 30% din armele furnizate, inclusiv 160 de tancuri și 360 de vehicule blindate. Rusia a pierdut 54 de tancuri, unele dintre ele pot fi reparate.

Ucraina a încercat să distrugă centrala hidroelectrică Nova Kahovka, au lovit-o intenționat din sistemele HIMARS. Rusia nu este implicată, iar teritoriile pe care le controlăm se confruntă cu consecinţe grave.

Moscova și alte orașe vor fi protejate de atacurile cu drone. Există o problemă de atacuri asupra regiunilor de frontieră. Este legat de dorința de a devia forțele din alte direcții. Rusia întărește granița. Dacă bombardamentele vor continua, Moscova va lua în considerare crearea unei „zone sanitare” în Ucraina. Nu are sens să introduci legea marțială în toată Rusia.

Astăzi nu este nevoie de un nou val de mobilizare. Rusia va continua să lovească selectiv ținte în Ucraina și nu va lovi zone rezidențiale ca acești ucraineni idioți. Rusia, spre deosebire de Ucraina, este un stat constituțional”, a declarat Vladimir Putin.

Amintim că în ultima săptămână, armata ucraineană a eliberat de sub ocupaţie rusească 7 localităţi din regiunile Zaporojie şi Doneţk. De la începutul invaziei, ruşii au atacat cu rachete sute de obiective de menire socială şi cartiere rezidenţiale din diferite regiuni ale Ucrainei. Ultimul caz a fost înregistrat noaptea trecută la Krivoi Rog, unde ţinta unei rachete a fost un bloc de locuit cu cinci etaje. În urma atacului, 6 persoane au decedat, iar 34 au fost rănite.