Au schimbat din nou regulile Start-Up Nation! Guvernul acordă avans de până la 30%

După îndelungi discuții și consultări cu antreprenorii, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerțși Antreprenoriat a publicat, în sfârșit, proiectele pentru Ghidul solicitantului și Procedura de implementare a programului Start-Up Nation, ediția 2018.





Evenimenul zilei a publicat, săptămâna trecută, un amplu material referitor la programul Start Up Nation 2018, prin care Guvernul alocă aproape jumătate de miliard de euro pentru 10.000 de afaceri. Mai precis, 44.000 de euro pentru fiecare solicitant care îndeplinește criteriile programului. Antreprenorii acuzau Guvernul de faptul că vrea să schimbe regulile prin care se stabilește punctajul.

Ieri, Ministerul IMM-urilor a transmis că a publicat proiectele pentru Ghidul solicitantului și Procedura de implementare a programului Start-Up Nation, ediția 2018. „Ediția din acest an a Start-Up Nation dă șanse egale proiectelor cu activitate de producție și servicii, oferind un avantaj antreprenorilor din zonele cu o densitate mică a IMM-urilor. Vom avea reguli unitare de aplicare pentru toate agenţiile și pentru toţi partenerii bancari, pentru că am învăţat din experienţa din 2017”, a declarat ministrul Ștefan-Radu Oprea.

Noutăţi

Noutățile care apar în implementarea programului în anul 2018 se referă la:

● acordarea unui avans de până la 30%, la solicitarea beneficiarului;

● simplificarea procedurii de achiziție;

● simplificarea planului de afaceri prin eliminarea proiecțiilor financiare. ”

Programul Start-Up Nation este de natură să îi motiveze pe cei care debutează în afaceri. În Programul de Guvernare, sunt și măsuri complementare programului Start-Up Nation, tocmai pentru ca IMM-urile să fie susținute să se dezvolte în toate etapele de creștere a afacerii. În paralel, pregătim Legea incubatoarelor de afaceri care, în scurt timp, va intra în dezbatere publică”, a mai precizat Ștefan-Radu Oprea.

Ce este Start-Up Nation

Pe scurt, 10.000 de Intreprinderi Mici şi Mijlocii (IMM-uri) pot beneficia de prevederile Programului şi de cei 44.000 de euro nerambursabili dacă îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri, mai multe criterii de eligibilitate. Practic, doritorii nu trebuie decât să completeze un formular și, în funcție de punctajul obținut, să primească sau nu bani pentru a porni o afacere. Iar acest lucru se face, de obicei, prin intermediul firmelor de consultanță. Programul Start-Up România ar trebui să demareze pe 15 noiembrie.

Petiţia antreprenorilor

Start-Up Nation Romania este un program tânăr, aflat în al doilea an de viaţă. În 2017, spre exemplu, din totalul de 8.000 de firme câștigătoare de proiecte, 6.000 au fost din București, Ilfov și Cluj, județe care acum vor fi excluse din program!

Ministerul pentru Mediul de Afaceri dorește ca, din 2018, criteriul densității IMM-urilor să aibă cel mai semnificativ impact, ceea ce i-a iritat pe antreprenori, întrucât, în opinia lor, nu are nicio logică să finanțezi statup-uri în zone cu putere mică de cumpărare, aducând zero plus valoare programului. „Au încercat să scoată Timișoara, Cluj, Brașov, București și Ilfov. Ceea ce este ilogic! Este ilogic să scoți de la finanțare tocmai județele care au avut anul trecut cele mai multe firme și cele mai mari reușite. Asta pentru că au calculat densitatea IMM-urilor din România după o statistică pe care scria 2014! Adică, automat, datele erau din 2013, ceea ce e irelevant!”, ne-a declarat Raluca Constantin, directoarea unei companii de consultanţă.

Pagina 1 din 1