Au înflorit migdalii la Strășeni. Mii de oameni au mers să facă poze

Și mii de oameni au mers să facă poze în livada din Drăgușeni.

Au înflorit migdalii la Strășeni

Priveliștea e sublimă și i-a luat prin surprindere și pe proprietarii livezii. Ei au plantat migdalii în urmă cu 18 ani, dar niciodată livada nu a arătat atât de frumos.

Dumbrava Veche se află la circa 30 de kilometri de capitala Republicii Moldova, Chișinău. Iar de câteva zile a devenit o atracție turistică. Oamenii vin să admire florile de migdal și să își facă fotografii.

Proprietarii livezii, care se întinde pe o suprafață de aproape 30 de hectare, sunt Simion și Maria Cerneanu.

Migdalii, în loc de nuci

Ei povestesc că, la început, au vrut să planteze nuci. Dar cineva le-a spus că migdalii ar putea fi o afacere mai bună. L-au ascultat și, acum, se felicită pentru această decizie.

„Am început de la ideea ca la bătrânețe să nu depindem de o pensie de o mie sau două de lei, dar să plantăm cinci hectare de nuc, am căutat terenuri unde să plantăm, am căutat în jurul Chișinăului și am găsit la Drăgușeni. Numim „Dumbrava Veche” pentru că toată zona unde este plantată livada este numită în Dumbravă”, au declarat cei doi, citați de TV8.

Proprietarii se plâng că nu e cine-știe-ce afacere

Simion și Maria Cerneanu se plâng că migdalii nu au rodit decât de patru ori în cei 18 ani de când există livada. Probabil din cauza solului sau a vremii.

Dar s-au străduit și, anul acesta, eforturile le-au fost răsplătite cu asupra de măsură. „ În toți cei 18 ani, noi vedem în anul patru-cinci florile, dar ele nu rămâneau pe pomi, cădeau toate și noi rămâneam doar cu priveliștea frumoasă, roadă nu am strâns, în 18 ani de vegetație, doar patru au fost cu roadă”, au mai spus proprietarii livezii.