Au fost două stele ale teatrului românesc. Dar ce s-a ales acum de ei? Cheamă în judecată Guvernul

Cristina Deleanu și Eugen Cristea au trecut prin clipe cumplite după ce virusul COVID-19 a distrus lumea teatrului. Aceștia au mărturisit că s-au reorientat și încearcă să se bucure de viața pe care o au.

„Ne-am montat amândoi și facem în continuare o serie de lucruri, care sperăm să îi bucure și pe spectatorii și cititorii. Este adevărat că majoritatea artiștilor și-au căutat activități din care să câștige bani. Orice om normal trebuie să își găsească niște activități ca să reziste unor perioade mai complicate. Noi poate chiar suntem în avantaj, pentru că avem o modalitate de a fi, de a exista, mai variată, în sensul că ne place să citim, să scriem, să ne uităm la filme”, au declarant cei doi la Antena Stars.

Ce pensie are cuplul?

„Pe de altă parte, noi suntem pensionari și asta cu sau fără voia noastră, ne face să nu fim tot timpul pe scenă. Noi ne facem de lucru și am jucat în continuare, în particular sau oficial, am făcut-o și este nevoie de asta, să te exprimi, să exiști, să spui ceea ce știi mai bine sau mai rău.Nu ne spunem pensia, dar suntem niște oameni destul se echilibrați din acest punct de vedere. Nu avem mașînă, nu avem vilă, nu avem piscină, nu avem pretențîi, deci cheltuielile noastre sunt foarte reduse. Lucrurile la noi au stat puțîn diferit, datorită unor legi care au apărut înainte și de care beneficiem. Pensiile noastre depășesc 2000 de lei”, au mai spus Cristina Deleanu și Eugen Cristea.

Actorii au spus NU certificatului verde

„Am făcut o cerere prin care chemam în judecata Guvernul României, MAI şi CNCAV. Semnalam faptul că amândoi facem parte dintr-o categorie care nu a fost încadrată nicăieri. Amânadoi avem recomandări din partea medicului de familie de a nu face vaccinul împotriva coronavirusului, din cauza unor probleme de sănătate.

Vrem să beneficiem și noi de un certificat galben sau roșu prin care să avem acces în toate locurile în care momentan nu putem intra din cauza Hotărârii de Guvern. Vrem să mai mergem și noi la spectacolele colegilor noștri, să mai întrăm din când în când să mai luam și noi o haina, un parfum sau un deodorant.

Aceasta hotărâre de guvern îi pune pe cei care sunt în situația noastră într-o situație de umilință. Ne dorim să ne apăram fără a încalcă reguli și legi. Ceea ce am făcut noi nu înseamnă un indemn la nesupunere, ci la așezarea pe făgașul unor linii corecte a unor oameni care au făcut mult pentru statul roman”, a declarat actorul la România Tv.