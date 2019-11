Scandal în direct la România TV, marţi seara, între Daniel Fenechiu şi Gabriela Firea, pe tema furnizării apei calde din Bucureşti. Într-o intervenţie telefonică, Gabriela Firea a făcut precizări legate de situaţia din Capitală după falimentul RADET, moment în care Daniel Fenechiu, aflat în studio, a replicat spunând că el nu are apă caldă acasă de trei luni.

Daniel Fenechiu: Doamna Firea, eu nu am apă caldă de trei luni.

Gabriela Firea: În primul rând minţiţi! Lucrările care au afectat cartierul Aviaţiei s-au încheiat.

Daniel Fenechiu: Mint? Nu am apă caldă, doamna Firea. Azi dimineaţă nu am putut să mă bărbieresc. M-am bărbierit cu apă rece. Cum puteţi să-mi spuneţi că mint? Chiar nu vă e ruşine, spuneţi că mint, iar eu nu am apă caldă de trei luni de zile! O întreb, o să am căldură la iarnă?

Gabriela Firea: Aveţi un exemplu cum PNL foloseşte în mod cinic acest subiect în campania electorală şi cum nu vor să recunoască faptul că 15 ani această regie a fost condusă de către PNL-işti care nu au vrut deloc să investească în schimbarea conductelor şi care au făcut cârpeli pe ici pe colo.

