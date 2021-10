Au apărut noi imagini cu cel mai mare vas de croazieră din lume care va pleca în 2022. Internauții au rămas surprinși la vederea fotografiilor

Cel mai mare vas de croazieră din lume, cu cel mai înalt tobogan, va pleca pentru prima dată în 2022. Noi imagini au apărut în mediul online care arată grandoarea navei ce măsoară 362 m (1.188 ft) lungime și 64 m (210 ft) lățime. În fotografii se pot vedea în detaliu cele 16 punți, cu 24 de lifturi pentru oaspeți și locurile celor 2.300 de membrii ai echipajului. Tot aici se poate admira cum nava este remorcată de la șantierul Chantiers de l’Atlantique din Franța, unde a fost construită.

Nava surprinsă în mișcare

Câțiva fotografi au încercat să surprindă nava de croazieră în mișcare care a reușit să parcurgă 1.500 de mile marine și a reușit să prindă o viteză de 24 de noduri (27 mile pe oră). Fiecare click pe aparatul foto a arătat colțurile splendide din navă :cel mai înalt tobogan de pe mare; Central Park, cartierul plin de plante reale de la un capăt la altul; și experiența vibrantă a punții de la piscină inspirată de Caraibe.

„Wonder va străluci ca cea mai nouă minune a lumii în Caraibe și în Marea Mediterană, iar ceea ce ne așteaptă este o experiență de vacanță supremă care evidențiază tot ce este mai bun la Royal Caribbean, reimaginează favoritele renumite și introduce noi aventuri de care se poate bucura fiecare oaspete, indiferent de vârstă.”, a declarat compania.

Ce este nava Royal Caribbean’s Wonder of the Seas?

Cunoscută sub numele de Royal Caribbean’s Wonder of the Seas, nava măsoară 362 m lungime și 64 m lățime.Acum, nava este pe cale să debuteze în SUA și Europa anul viitor, urmând să călătorească de la Fort Lauderdale spre Caraibe. Din 4 martie 2022, croaziera va face escale în două orașe emblematice, Barcelona și Roma, iar compania oferă croaziere de șapte nopți care vă vor duce în destinații precum Capri și Palma de Mallorca.