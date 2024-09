Monden Atmosfera din spatele cortinei: Ce nu s-a văzut din Gala Premiilor Emmy







Câștigătorii Emmy 2024 și-au împachetat trofeele și au plecat acasă. Deși o mână de seriale s-au remarcat cu succes printre categorii (Baby Reindeer, Shōgun și The Bear, ne uităm la voi), spectacolul a avut, de asemenea, câteva surprize mari. Cum ar fi Hacks câștigarea unui Emmy pentru cea mai bună comedie. De asemenea, la Primetime Emmy a avut loc o mulțime de acțiuni din culise care nu au ajuns la emisiune. Iată câteva dintre cele mai bune lucruri pe care le-am văzut în sală, și chiar în afara ei.

Înainte și în timpul ceremoniei de decernare a premiilor, holul Teatrului Peacock a fost locul cel mai urmărit, deși uneori era atât de aglomerat încât era greu să nu calci pe tivurile rochiilor. Gașca de la RuPaul's Drag Race a străbătut holul, rochiile lor colorate săltând în urma lor, în timp ce gașca Reservation Dogs făcea poze în liniște la intrare.

Ce nu s-a văzut din Gala Premiilor Emmy

Deși niciuna dintre aceste emisiuni nu a câștigat o statuetă, echipele lor și-au sărbătorit împreună nominalizările. Starul și creatorul Baby Reindeer, Richard Gadd, a părut puțin panicat în kilt-ul său în carouri verzi la începutul spectacolului. A încercat să se întoarcă în sală înainte de încheierea unei pauze publicitare.

A rămas blocat în pragul ușii, un flux de oameni implorându-l să facă selfie-uri cu ei. A acceptat cu amabilitate (la urma urmei, este scoțian) înainte de a se întoarce în grabă pe culoar pentru a-și găsi locul. A continuat să domine premiile Emmy pentru seriale limitate, luând acasă premii pentru scris, produs și jucat în serial.

Spre deosebire de spectacole precum Globurile de Aur, unde mâncarea și o mulțime de băuturi sunt aduse la mese (sau de spectacolele Oscar mai recente, unde Jimmy Kimmel ar putea ascunde gustări surpriză sau tequila sub scaun), Emmy-urile are parcă o altă perspectivă. Holul are mai multe standuri de concesiune.

S-a stat la coadă la bufet

Iar cozile pentru a cumpăra chipsuri, bomboane sau băuturi sunt întotdeauna lungi. Nici faptul de a fi nominalizat sau de a face parte din executivul de top nu ajută. Kristin Scott Thomas, vedeta de la Slow Horses, a încercat să se alăture la coadă colegului de scenă nominalizat, Jack Lowden, și soției acestuia, Saoirse Ronan. Walton Goggins din Fallout stătea la coadă la doar câțiva metri în spatele lor. Iar Andrew Scott stătea în apropiere, bând șampanie cu Dakota Fanning, partenera sa din Ripley.

Primele câteva rânduri ale sălii erau pline de nominalizați. Iar atunci când camerele de filmat nu transmiteau în direct, actorii profitau de ocazie pentru a socializa unii cu alții. Înainte de spectacol, mulți dintre ei au sărit cu bucurie de la o conversație la alta. Ramy Youssef a făcut o poză cu Ayo Edebiri pozând cu Jon Stewart în timp ce Stephen Colbert privea. Brie Larson s-a grăbit să o salute pe Aja Naomi King, colega ei din Lessons in Chemistry. În timp ce Anna Sawai din Shōgun a fost înconjurată de fani care au venit să o salute înainte de începerea emisiunii.

În timpul unei pauze publicitare ulterioare, Quinta Brunson a sărit de pe scaunul ei pentru a o îmbrățișa pe Da'Vine Joy Randolph, în timp ce Tyler James Williams a dat din cap în semn de admirație. Naomi Watts și Gillian Anderson s-au îmbrățișat pentru a poza în rândul din față, în timp ce Robert Downey Jr. și Paul Rudd au făcut turul în spatele lor, iar Selena Gomez privea de pe scaunul ei din rândul din față.

Atmosfera din spatele cortinei

Prima ovație în picioare a serii a venit atunci când Jean Smart, vedeta Hacks, a câștigat premiul pentru actriță în rol principal într-o comedie. Publicul premiilor Emmy a fost surprinzător de zgârcit cu ovațiile în picioare în comparație cu alți ani, ridicându-se de pe scaune doar de câteva ori în acea seară.

Când Greg Berlanti a fost onorat cu premiul anual al guvernatorilor, publicul l-a primit călduros în picioare. Următoarea ovație în picioare a venit pentru True Detective: Night Country al lui Jodie Foster. Apoi Anna Sawai din Shōgun și, în cele din urmă, pentru momentul în care Hacks a câștigat premiul final al serii pentru cel mai bun serial de comedie. Un murmur șocat a putut fi auzit în mulțime atunci când Hacks a luat premiul final. Deoarece mulți se așteptau ca dominația lui The Bear să dureze până la sfârșit.

Ce s-a întâmplat după

Imediat după terminarea Emmy-urilor, invitații au mers la Gala Guvernatorilor din apropiere. Unde au putut să lase statuile pe o masă, să se îndoape cu mâncare, să facă o tură pe ringul de dans și să socializeze cu colegii nominalizați și câștigători. FX a marcat locul pentru cea mai victorioasă rețea a serii. Pe o masă din fața sălii a fost plantat literalmente un steag FX.

Rețeaua a avut o mulțime de motive să sărbătorească. Cele 36 de victorii ale sale au făcut-o cea mai mare câștigătoare din rândul platformelor de serii. În mare parte datorită Shōgun și The Bear. Membrii ambelor distribuții au orbitat în jurul zonei, iar Liza Colón-Zayas, proaspăt câștigătoarea Emmy pentru The Bear, s-a așezat fericită să ia cina imediat ce a intrat în cameră, scrie Vanity Fair.