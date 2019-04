O stâncă din Atlanticul de Nord e revendicată de patru țări

Proprietatea asupra unei stânci din Atlanticul de Nord este revendicată de Marea Britanie, Irlanda, Islanda şi Danemarca, iar ONU va trebui să hotărască cui aparţine aceasta.





Rezervele de petrol, aflate sub stâncă, sunt motivul luptei dintre cele patru state. Rockall, care are doar 570 de metri pătraţi şi este o rămăşiţă a unui vulcan, care s-a stins cu mulţi ani în urmă, e locuită doar de păsări. Primii care au revendicat stânca au fost englezii. Ei au ridicat acolo un steag, în 1955. Britanicii nu au înregistrat în mod oficial posesiunea asupra stâncii, dar au dat totuşi semne că Rockall se află sub suveranitatea lor. Ulterior, a venit şi vestea cea interesantă. Rezervele de petrol, găsite sub stâncă, potrivit experţilor britanici, ar aduce în jur de 100 de miliarde de lire sterline. Experţii au apreciat că în apropiere ar exista şi rezerve de gaze naturale. Negocierile nu au avut nici un rezultat, iar disputa va fi rezolvată, cel mai probabil, de ONU.

