„Atitudinea agresivă” a flotei rusești în Mediterana sporește riscurile, afirmă șeful marinei italiene

Amiralul Gorshkov participa la exerciții de antrenament cu marinele militare sud-africane și chineze înainte de a pleca spre Mediterană. Partea activă a exercițiilor este programată să se încheie luni, potrivit agenției de presă rusești de stat RIA. Credendino a declarat că riscul unui incident cu marina rusă este posibil și că, atunci când au loc astfel de incidente, este dificil de prevăzut unde ar putea ajunge.

Se crede că intensificarea activității navale rusești în regiune este legată de războiul din Ucraina. Credendino a precizat că activitatea nu reprezintă o amenințare directă la adresa teritoriului național și că aliații au susținut în mod repetat dreptul tuturor națiunilor de a tranzita pașnic apele internaționale.

Oficialii americani au declarat anterior că interacțiunile cu marina rusă din regiune au loc oarecum frecvent și sunt de obicei sigure. Cu toate acestea, în noiembrie 2022, întâlnirea unei nave rusești cu Grupul de atac al portavioanelor George H.W. Bush a fost considerată neprofesionistă de către un amiral american. În aceeași lună, două avioane de vânătoare rusești s-au apropiat de navele NATO din Marea Baltică la o altitudine de aproximativ 90 de metri și la o distanță de 80 de metri, ignorând comunicațiile de interogare, potrivit unei declarații NATO.

Potențial conflict cu forțele NATO

Analiștii de informații din surse deschise au postat recent pe rețelele de socializare că flota navală a Rusiei din Marea Mediterană pare să fie din ce în ce mai activă. Credendino a remarcat, de asemenea, o activitate navală rusă crescută în Marea Neagră, care este susținută de rapoarte recente, adunate din surse deschise.

Mediterana este descrisă ca fiind aglomerată, cu patru grupuri aliate – cel italian, american, francez și spaniol – care operează în zonă. Prezența navală a NATO în Marea Mediterană, care include Marea Ionică și Marea Egee, este comparată de analiști cu epoca Războiului Rece. Această prezență a devenit mai notabilă în decembrie 2021, când USS Harry S. Truman a primit ordinul de a rămâne în Marea Mediterană, pe fondul consolidării militare a Rusiei și a invaziei ulterioare a Ucrainei. Grupul de atac al portavioanelor Truman a rămas acolo până în august 2022, când Bush a intrat în patrulare.

Prezența navală rusă sporită în regiune ridică îngrijorări cu privire la un potențial conflict cu forțele NATO. Avertismentul lui Credendino subliniază importanța canalelor de comunicare deschise între Rusia și NATO, pentru a evita orice incident care ar putea escalada într-un conflict mai grav. Pe măsură ce tensiunile continuă să crească, este esențial ca ambele părți să dea dovadă de reținere și să acorde prioritate soluțiilor diplomatice pentru a evita o confruntare periculoasă pe mare.

