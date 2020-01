Din fericire, lucrurile încep să se miște într-o direcție a clarității. Victor Costache anunță că definiția “tulburărilor de spectru autist” (TSA) urmează să fie modificată pentru a include patru entități diagnostice: autism infantil, sindrom Aspenger, autism atipic și tulburare pervazivă de dezvoltare sau PDD-NOS (Persasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified).

Prevederea este inclusă într-un proiect de ordin elaborat de Ministerul Sănătății, ce urmează să modifice anexa la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, aprobate prin Ordinul comun nr. 968/5194/714/1945/2016.

“Tulburarea de Spectru Autist (TSA) este o tulburare pervazivă de dezvoltare ce se caracterizează printr-o afectare permanentă a capacității de relaționare socială, printr-o deviere a comunicării și patternuri comportamentale restrictive, stereotipe. Tulburarea de Spectru Autist include următoarele entități diagnostice: Autism infantil, Sindrom Aspenger, Autism Atipic, Tulburare pervazivă de dezvoltare sau PDD-NOS (Persasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified)”, arată definiția propusă în noul proiect.

Proiectul de ordin mai prevede că “diagnosticul de TSA şi diagnosticul altor tulburări de sănătate mintală asociate sunt stabilite de medicul specialist conform criteriilor europene de diagnostic”.

„Stabilirea acestor diagnostice, evaluarea şi reevaluarea lor se realizează în serviciul ambulator, centrul de sănătate mintală, cabinetele medicale individuale sau prin internare într-o secţie de profil, după caz”, se arată în proiect.

Pentru formularea diagnosticului de TSA, precum şi diagnosticul altor tulburări de sănătate mintală asociate sunt necesare evaluarea psihiatrică, evaluarea psihologică şi, la recomandarea medicului specialist, examene paraclinice.

Potrivit noii reglementări, medicul de familie trebuie să ia în evidenţă pacienţii cu diagnosticul de TSA şi diagnosticul altor tulburări de sănătate mintală asociate.

Sursa: 360medical.ro

