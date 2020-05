Legea vaccinării ar putea intra pe agenda Parlamentului la sfârșitul stării de alertă, a anunțat, ieri, președintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, Florin Buicu, la o dezbatere de specialitate.

El a explicat că, în această perioadă, pe ordinea de zi a legislativului sunt acte normative care au legătură cu pandemia de COVID-19. Faptul că Parlamentul nu are o reacție pe acest subiect nu face decât să amplifice problema – a spus președintele Societății Române de Microbiologie, profesor doctor Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila: E riscant să ai /…/ respiratorii virale, în acelaşi timp sau una după alta, dar bineînţeles că ceea ce ne îngrijorează e întotdeauna legat de populaţia infantilă care trebuie protejată împotriva câtorva boli care au făcut ravagii în deceniile trecute şi nu are rost să încercăm să ne întoarcem la o situaţie periculoasă pentru sănătatea publică, pe de o parte, iar, pe de altă parte, că legea oferă anumite oportunităţi autorităţilor şi, mai mult, oferă şi responsabilizarea directă a autorităţilor în furnizarea vaccinurilor, informează Radio România Actualităţi.

Profesor doctor Alexandru Rafila mai spus că anul acesta vaccinarea antigripală este necesară pentru că virusul gripal se poate suprapune cu noul coronavirus sau pot exista infecții una după alta

Dr. Florin Buicu, președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, despre legea vaccinării

„Dacă vorbim de legea vaccinării, după cum v-am spus, Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților a întocmit un raport de adoptare cu amendamente care a fost înaintat plenului. De asemenea, am solicitat Biroului Permanent punerea pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților, care este for decizional. Având în vedere faptul că am trecut printr-o stare de urgență, suntem acum într-o stare de alertă, decizia Parlamentului a fost ca pe ordinea de zi a plenului să fie actele normative care au legătură cu această infecție cu coronavirus, probabil că la finalizarea perioadei de urgență, respectiv a stării de alertă”.

„O să ajungem și la momentul în care proiectul va intra pe ordinea de zi, pentru că am văzut sprijinul Ministerului Sănătății legat de acest lucru, ca și în alte momente în care Ministerul Sănătății a copiat o parte din reglementările Parlamentului și dacă chiar arde, ministerul și Guvernul poate prelua legea și să o scoată printr-o Ordonanță de Urgență”, a concluzionat doctorul în cadrul unei dezbateri pe dcnews.