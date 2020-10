Gabriela Firea, fost primar general Capitalei, menține ritmul atacurilor îndreptate către Guvernul condus de Ludovic Orban. Ea a posta, astăzi, un mesaj pe contul de Facebook în care vorbește despre închiderea școlilor, măsură cu care edilul de la acea vreme nu a fost de acord.

„Alo, guvernul, intram in noiembrie, nu mai suntem in martie, cand lumea nu stia ce sa faca in pandemie! Deschideti scolile! Testati copiii si profesorii! Izolati focarele! Aveti cu ce! V-am lasat stocuri, rezerve, spitale dotate, tot ce trebuie! Ca in lumea civilizata! Europa mentine scolile deschise, chiar daca a redus anumite tipuri de evenimente si activitati economice”, a tunat fostul primar general.