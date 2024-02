Navă grecească lovită de rachete Houthi. Un nou atac lansat de rebelii yemeniți

Atac al rebelilor Houthi asupra unei nave grecești care tranzita Marea Roșie. Firma britanică de securitate maritimă Ambrey a anunțat că un vrachier, sub pavilionul Insulelor Marshall a fost vizat de rachete.

Nava care aparține Greciei a fost lovită de două rachete lansate de rebelii Houthi din Yemen, în decurs de două minute. Acest atac al rebelilor Houthi a fost lansat în vreme ce vasul tranzita prin strâmtoarea Bab al-Mandab. Conform surselor Ambrey, vasul lovit a suferit avarii pe partea tribord.

Reprezentanții Ambrey au raportat că marinarii au văzut primul proiectil în apropierea navei, la 23 de mile marine nord-est de Khor Angar din Djibouti. De asemenea, distanța a fost de 40 de mile marine sud-vest de orașul-port Mokha din Yemen la Marea Roșie.

Noul atac Houthi este menit să determine navele comerciale să evite rutele maritime din Marea Roșie, fapt ce va afecta comerțul mondial. Rebelii din Yemen aracă rutele de tranzit ca replică la ofensiva Israelului împotriva teroriștilor Hamas. La fel ca rebelii Houthi, teroriștii Hamas sunt susținuți de regimul din Iran.

SUA și Marea Britanie au lansat mai multe lovituri asupra zonelor controlate de rebeli, în Yemen. Scopul a fost de a-i face să renunțe la astfel de atacuri asupra navelor.

Three different sources have been contacted and confirmed. All of them confirm that a fire was seen at sea near Bab al-Mandab, but there are no details yet about the type of ship that was bombed and whether it was commercial or military. We are waiting and during the coming hours… pic.twitter.com/Up2t9Ybiuu

— علي فاضل #صعدة (@aaaa_1dd) February 3, 2024