Atac cu cuțitul în SUA. Patru persoane au fost ucise, iar cinci sunt grav rănite

Atac cu cuțitul în SUA. Patru persoane au fost ucise , iar alte cinci au fost rănite într-un atac cu cuţitul comis de către un tânăr în mai multe locuri, la Rockford, în statul Illinois, a anunțat poliția. Un suspect în vârstă de 22 de ani a fost arestat prevenitv în cazul acestor atacuri. Nu se știe încă motivul atacului din acest oraș, situat la aproximativ 150 de kilometri nord-vest de Chicago.

Şefa Poliţiei din Rockford, Carla Redd, a anunţat că primul apel către salvatori a avut loc miercuri, la ora locală 13:15 (20:15, ora României). Ulterior, alte apeluri telefonice au fost fost înregistrate de poliţie şi salvatori, în mai multe locuri din oraş şi în zona comitatului Winnebago.

🚨#BREAKING: Police are on the scene after a male suspect went on a mass stabbing spree, injuring numerous people and resulting in multiple fatalities.

📌#Rockford | #Illinois

Currently, numerous law enforcement and other agencies are on the scene in a Rockford, Illinois… pic.twitter.com/BFxdRBDIl5

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 27, 2024