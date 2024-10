Atac cu cuțitul în Elveția. Trei copii au fost răniți în drum spre grădiniță

Atac cu cuțitul în Elveția. Pe 1 octombrie, trei copiii au fost atacați cu cuțitul în cartierul Oerlikon din Zurich.Poliția a declarat că micuții se îndreptau spre grădiniță când au fost atacați brusc. Cei trei băieți în vârstă de cinci ani au fost transportați la spital de urgență. Unul din ei este grav rănit.

Copiii erau însoțiți de un lucrător de la grădiniță care l-ar fi prins pe agresor cu ajutorul unui alt bărbat și l-a imobilizat până la sosirea poliției.Motivaţia atacatorului nu este cunoscută pentru moment.

