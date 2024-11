Atac asupra serverelor CEC din Republica Moldova. Anchetă amplă pentru identificarea hackerilor

„Am fost informați astăzi de către Serviciul Tehnologie informației și Securitate Cibernetică că am avut câteva incidente de securitate cibernetică care au afectat temporar disponibilitatea resurselor informaționale ale CEC. Colegii noștri din birouri ne-au sesizat despre încetinirea funcționalității programului care înregistrează alegătorii la urna de vot. Concluzia este că am fost ținta unor atacuri cibernetice de tip DDoS, e o supraîncărcare artificială a serverelor prin multiple solicitări simultane și din cauza acestora am avut aceste încetiniri temporare. Responsabilii au restabilit funcționalitatea sistemelor”, a declarat președinta CEC, Angelica Caraman.

18 cazuri de corupere electorală

În cadrul unei conferințe de presă, Caraman a vorbit și despre încălcările constatate pe parcursul zilei.