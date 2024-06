Atac armat într-un parc acvatic. Un copil a fost împușcat în cap

Atac armat într-un parc de distracții dintr-un oraș din apropiere de Detroit, în Statele Unite. Nouă persoane, între care și copii, au fost împușcate, iar atacatorul s-a sinucis înainte de a fi reținut.

Doi copii au fost răniți în incidentul armat care a avut loc într-un parc acvatic administrat de un oraș de lângă Detroit. Autoritățile cred că este vorba despre un eveniment izolat, la întâmplare. Ei nu au găsit nici o legătură între atacator și vreo organizație teroristă sau criminală.

Un copil în vârstă de opt ani a fost împușcat în cap și se află în stare critică la spital. Pe de altă parte, autorul acestui atac armat, pe numele său Michael William Nash, s-a sinucis.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, atacatorul a deschis focul în Brooklands Plaza Splash Pad. Acesta este un parc acvatic frecventat de familii, pe timpul verii. Zona era destul de aglomerată, dat fiind că numeroși vizitatori se aflau în momentul acestui atac armat, cu familiile, la bazin. Potrivit publicației The Guardian, autoritățile l-au identificat duminică pe atacatori, înainte să se sinucidă.

Poliția nu are informații, însă, cu privire la motivele care l-au determinat să comită acest atac armat împotriva unor familii.

Purtătorul de cuvânt al șerifului din Oakland, Stephen Huber, a declarat atacatorul, Michael William Nash, avea 42 de ani. El nu era cunoscut cu antecedente penale, dar se pare că suferea de „probleme de sănătate mintală”.

Gunman 42-year-old Michael William Nash who opened fire and shot 9 people to death including children at a Michigan splash pad on Saturday lived with his mother and reportedly suffered mental health issues pic.twitter.com/YrmNP0tK8p

Potrivit oamenilor de ordine, în acest atac armat, autorul a tras până la 28 de focuri de armă. El s-a oprit de mai multe ori, fără ca nimeni să intervină, pentru a-și reîncărca arma. Se pare că atacatorul nu se grăbea, susțin martorii. Aceștia au relatat, conform șerifului, că după acest atac armat, Michael William Nash s-a întors liniștit la mașina sa.

Un număr de nouă persoane, dintre vizitatorii la parcul de distracții au fost rănite. Între acestea și un băiat de opt ani care a fost împușcat în cap. Fratele său, de patru ani, a fost rănit în picior, iar mama băieților a primit două gloanțe în picior și abdomen. Atât băiatul de opt ani, cât și mama acestuia erau în stare critică.

Celelalte șase victime, toate în vârstă de cel puțin 30 de ani, se aflau în stare stabilă sâmbătă seara.

Police identify Michigan splash pad shooter who randomly shot 9 people, including two children, as 42-year-old Michael William Nash of Shelby Township but there’s still no word on a motive.

An assault weapon was found during a search at Nash's home.https://t.co/zh1WuUrAei pic.twitter.com/DZMNB0Eozl

