Atac armat în Georgia. Patru oameni au fost uciși într-o piață

În această dimineață a avut loc un atac armat într-o piață din Georgia. Un bărbat a ucis patru persoane, transmit autoritățile pe rețelele de socializare.

Un individ înarmat a luat viața a patru persoane și a rănit o alta, după ce a deschis focul într-o piață din orașul georgian Rustavi, situat la 20 de kilometri distanță de capitala Tbilisi, a declarat Ministerul de Interne din Georgia.

Bărbatul înarmat, „născut în 1988, a tras mai multe focuri de armă într-o piață din orașul Rustavi”, a precizat ministerul într-o declarație.

După acest atac armat, Ministerul a indicat într-un comunicat că individul înarmat a fost reținut. Se pare că una dintre victimele decedate ar fi unchiul agresorului, iar persoana rănită ar fi un văr al acestuia, conform informațiilor furnizate de Reuters.

„Patru persoane au fost ucise în urma acestui incident” iar suspectul a fost reținut la fața locului, potrivit autorităților georgiene.

Astfel de incidente armate rămân relativ rare în Georgia. Cu toate acestea, în ianuarie 2023, un fost militar a provocat moartea a cinci persoane și rănirea altor cinci, deschizând focul de pe balconul apartamentului său, după care și-a pus capăt zilelor.

Four people were killed and others were wounded in a shooting at a market in Rustavi, Georgia. The shooters have fled and are currently being searched for. No further information is available at this time. pic.twitter.com/kddUYbYc3a

— JAMnews (@JAMnewsCaucasus) February 9, 2024