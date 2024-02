Atac armat la biserică. O femeie a deschis focul înainte de slujba religioasă

Atac armat la una dinte cele mai mari biserici din Statele Unite. O femeie a deschis focul înaintea unei slujbe religioase susținute de un celebru teleevanghelist, Joel Osteen.

Incidentul sângeros a avut loc în Texas, într-una dintre cele mai mari biserici Lakewood Church, amenajată pe locul unui vechi stadion. Aici oficiază slujbe religioase un cunoscut pastor și teleevanghelist, Joel Osteen. Programele sale, difuzate pe posturile de televiziune sunt urmărite în toată America, de milioane de telespectatori.

Femeia care a provocat acest atac armat a pătruns în clădire, înarmată cu o pușcă și însoțită de un copi. Ea a intrat în sala în care urma să înceapă o nouă slujbă religioasă și a deschis focul asupra mulțimii adunate acolo. Informația a fost prezentată de poliția locală.

Ea a fost împușcată de mai mulți polițiști aflați în timpul liber, care participau la eveniment. Aceștia au ripostat rapid și au ucis-o într-un schimb de focuri. Un copil de cinci ani este „în stare critică” la spital, iar un bărbat de aproximativ cincizeci de ani a fost rănit într-un picior, în acest atac armat.

Șeful poliției locale a dat toate detaliile despre incident într-o conferință de presă pe care a susținut-o duminică. Potrivit spuselor sale, atacul de la Lakewood Church a avut loc între două slujbe religioase. S-a întâmplat chiar înainte de începerea slujbei în limba spaniolă.

Pastorul Joel Osteen, în vârstă de 60 de ani, este unul dintre cei mai urmăriți lideri religioși din Statele Unite. Predicile sale sunt transmise în direct la televiziune și sunt urmărite de milioane de persoane în fiecare săptămână. El s-a declarat „bulversat” de acest atac armat spunând că este ceva inimaginabil.

Totodată, pastorul Joel Osteen a declarat că se va ruga pentru victimele acestui atac armat, dar și pentru atacatoarea ucisă de polițiști.

Our community is devastated by today’s events and grateful for the swift actions of law enforcement. May the healing hands of God touch the lives of everyone involved and provide comfort during this difficult time.

In the face of such darkness, we must hold onto our faith and… pic.twitter.com/hAzOSSX69i

— Joel Osteen (@JoelOsteen) February 12, 2024