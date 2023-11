Atac antisemit în autobuz. Tot momentul a fost filmat

Un atac antisemit a avut loc zilele trecut într-un autobuz din Londra. Un pasager a fost jignit de o femeie furioasă care l-a întrebat „Ești evreu?”.

Apoi, ea a spus că „susține Palestina liberă”. Un prieten de-ai pasagerului atacat, Ed Leon Klinger, a filmat incidentul din autobuzul londonez pentru a arăta tuturor ce s-a întâmplat.

Bărbatul a scris pe Twitter că din ce în ce mai mulți evrei sunt jigniți și atacați: „Acest videoclip a fost înregistrat ieri de un prieten al meu din Londra. Bun venit în noua realitate pentru evreii britanici.”

În filmare se observă doi pasageri care încep să se certe cu femeia și care o roagă să-l lase în pace pe evreu.

Aceasta întreabă în mod repetat „De ce mă filmezi?” Apoi, femeia agresivă amenință că îi „rupe” ochelarii cuiva și spune: „Pentru că am spus ceva despre evrei? Palestina liberă – susțin Palestina. Ești norocos că nu-ți zdrobesc telefonul, știi.”

‘ARE YOU A JEW?’

This video was recorded yesterday by a friend of mine in London.

Welcome to the new reality for British Jews. pic.twitter.com/nUCYnH6Z0C

— Ed Leon Klinger (@edleonklinger) November 12, 2023