Victor Ciutacu: Nu sunt ucrainean sau evreu. Țara mea e România!

Victor Ciutacu spune că a primit reproșuri legate de atitudinea sa față de războiul din Ucraina. Ceea ce l-a determinat să facă următoarele precizări : „Cred că e momentul să lămuresc niște lucruri. Nici nu știu ce-mi veni, n-am un motiv anume, dar o fac. Plec de la diverse încruntări că nu rezonez suficient de sugestiv cu diversele suferințe sau cauze ale „poporului meu”. Care ar fi cel israelian sau, după caz, ucrainean.

Înainte de toate, fără pic de emfază ori de patriotisme strigate demonstrativ, poporul meu e cel român. Aici trăiesc părinții mei și familia mea, aici m-am născut, aici am crescut, aici am învățat, aici m-am însurat, aici am făcut un copil, aici m-am realizat, aici locuiesc. Și nu am de gând să schimb nimic.

Legat de religie, jurnalistul România TV spune că nu consideră că aparține cultului mozaic, faptul că mama sa e evreică nefiind un motiv suficient de puternic ca să se considere altceva decât român. Victor Ciutacu este extrem de tranșant: „În al doilea rând, faptul că mama e evreică născută în Ucraina nu mă face nici ucrainean, nici mai evreu decât sunt procedural conform religiei strămoșilor mei, care nu e și a mea”.

Țara mea e România!

Jurnalistul RTV și editorialistul EVZ a continuat: „Nu am nici cea mai vagă legătură cu cultul mozaic, nu frecventez ambasada Israelului sau din ce în ce mai restrânsa comunitate evreiască din România, nu am făcut (deși legal am dreptul) nici un demers să-mi iau cetățenia statului Israel. Și, sincer să fiu, nici nu mă bate vreun gând să fac vreo modificare a stării de fapt.

Sunt, departe de a fi vreun atlet al creștinătății, botezat și cununat ortodox. Copilul nostru e, la rândul lui, botezat ortodox. Mai scap (la evenimente) prin biserici, mai vizitez (ca turist) lăcașe de cult de orice confesiune, mai beau câte un șpriț cu prieteni care slujesc în Biserica Ortodoxă. Pe scurt, sunt mult mai român și mai creștin-ortodox decât mă trădează aparențele. Nu e neapărat vreo mândrie, e doar constatarea unei realități. Țara mea e România”.