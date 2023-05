Astronomii sunt uimiți de „cea mai mare” explozie cosmică din toate timpurile

În timp ce astronomii au oferit ceea ce ei cred că este cea mai probabilă explicație pentru explozie, ei au subliniat faptul că sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege acest fenomen enigmatic. Explozia, numită AT2021lwx, nu este cea mai strălucitoare străfulgerare observată vreodată în univers. Acest record este încă deținut de o explozie de raze gamma din octombrie, care a fost supranumită BOAT – pentru Brightest Of All Time (cea mai strălucitoare din toate timpurile).

Philip Wiseman, astrofizician la Universitatea Southampton din Marea Britanie și autorul principal al noului studiu, a declarat că AT2021lwx a fost considerată „cea mai mare” explozie, deoarece a eliberat mult mai multă energie în ultimii trei ani decât cea produsă de scurtul flash al lui BOAT. Wiseman a declarat pentru AFP că a fost o „descoperire accidentală”. Instalația Zwicky Transient Facility din California a reperat pentru prima dată AT2021lwx în timpul unei scanări automate a cerului în 2020.

Dar „practic a stat într-o bază de date” până când a fost observat de oameni în anul următor, a spus Wiseman. Abia atunci când astronomii, inclusiv Wiseman, au privit-o cu ajutorul unor telescoape mai puternice, și-au dat seama ce aveau în mână. Analizând diferite lungimi de undă ale luminii, au aflat că explozia s-a produs la aproximativ opt miliarde de ani lumină distanță.

Acest lucru este mult mai departe decât majoritatea celorlalte noi sclipiri de lumină de pe cer – ceea ce înseamnă că explozia din spatele ei trebuie să fie mult mai mare. Se estimează că aceasta este de aproximativ două trilioane de ori mai strălucitoare decât Soarele, a declarat Wiseman.

Astronomii au analizat mai multe explicații posibile

Una dintre ele este că AT2021lwx este o stea care explodează – dar flash-ul este de 10 ori mai strălucitor decât orice „supernovă” observată anterior. O altă posibilitate este ceea ce se numește un eveniment de întrerupere a mareelor, atunci când o stea este sfâșiată pe măsură ce este absorbită de o gaură neagră supermasivă. AT2021lwx este totuși de trei ori mai strălucitoare decât aceste evenimente, iar Wiseman a declarat că cercetările lor nu au indicat această direcție.

Singurul eveniment cosmic luminos oarecum comparabil este un quasar, atunci când găurile negre supermasive înghit cantități uriașe de gaz în centrul galaxiilor. Acestea tind să aibă o strălucire intermitentă, a spus Wiseman, în timp ce AT2021lwx a început brusc să se aprindă din nimic în urmă cu trei ani și încă mai strălucește.

„Acest lucru pe care nu l-am mai văzut niciodată, niciodată înainte – a apărut pur și simplu de nicăieri”, a spus Wiseman.

„Absolut uimiți”

În noul studiu, publicat în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, echipa internațională de cercetători a prezentat ceea ce ei consideră a fi cel mai probabil scenariu. Teoria lor este că un nor masiv și unic de gaz – de aproximativ 5.000 de ori mai mare decât Soarele – este consumat încet de o gaură neagră supermasivă. Wiseman a declarat că „în știință nu există niciodată certitudine”. Echipa lucrează la noi simulări pentru a vedea dacă teoria lor este „pe deplin plauzibilă”, a adăugat el.

Una dintre probleme ar putea fi faptul că găurile negre supermasive se află în centrul galaxiilor – pentru o explozie de această dimensiune, galaxia ar trebui să fie la fel de mare ca și Calea Lactee, a spus Wiseman. Însă nimeni nu a reușit să observe o galaxie în vecinătatea AT2021lwx. „Este un puzzle absolut”, a recunoscut Wiseman. Acum, că astronomii știu ce să caute, ei cercetează cerul pentru a vedea dacă alte explozii similare au fost ratate.

sursa: insiderpaper.com