International Astronauții Polaris Dawn au realizat o primă plimbare în spațiu. Au purtat costumel fabricate de SpaceX







Un echipaj de patru astronauți a făcut istorie în dimineața zilei de joi când au deschis hubloul capsulei SpaceX Dragon și au efectuat prima plimbare în spațiu comercială.

Plimbarea în spațiu, cel mai riscant aspect al misiunii Polaris Dawn de cinci zile, a început la ora 6:12 a.m. ET. Numai doi dintre cei patru membri ai echipajului au ieșit efectiv din vehicul. Cu toate acestea, toți patru au purtat noile costume SpaceX, deoarece capsula Dragon nu are o cameră de decompresie. Aceasta a însemnat că întreaga navă spațială a trebuit să fie decompresionată.

Astronauții Polaris Dawn efectuează prima plimbare în spațiu

O plimbare în spațiu — uneori numită activitate extravehiculară — este atunci când astronauții părăsesc siguranța relativă a navei lor spațiale pentru vidul din spațiu. În istoria zborurilor spațiale umane, plimbările în spațiu au fost efectuate doar de astronauți guvernamentali, care le folosesc pentru a efectua reparații, întreținere sau experimente științifice. Plimbările în spațiu efectuate de astronauții NASA durează de obicei între cinci și opt ore.

Miliardarul antreprenor și liderul misiunii, Jared Isaacman, a fost primul care a ieșit din capsula Dragon. După ce s-a întors, inginerul SpaceX Sarah Gillis a vrut să experimenteze vidul spațial. Ei au folosit un dispozitiv de mobilitate special numit „skywalker”, pe care SpaceX l-a adăugat la Dragon doar pentru acest scop, pentru a-i asista în afara capsulei. Cei doi au fost conectați la navă prin cabluri ombilicale și au menținut contactul cu scara în permanență. Plimbarea în spațiu a fost foarte scurtă, fiecare persoană petrecând mai puțin de zece minute în afara navei. În acel timp, Isaacman și Gillis au efectuat o serie de mișcări pentru a testa mobilitatea și performanța costumelor.

„Acasă, toți avem mult de lucru, dar de aici — pare o lume perfectă,” a spus Isaacman.

Costumele SpaceX sunt vizibil mai ușoare decât costumele voluminoase albe purtate de astronauții NASA. Compania a spus că acestea au fost concepute având în vedere „mobilitatea”.

Una dintre cele mai mari diferențe între costumele NASA și cele concepute de SpaceX este lipsa rucsacului alb voluminos, numit Sistem de Suport Vital Principal. În loc de un rucsac, principalele sisteme de suport vital sunt furnizate prin cablul ombilical de 12 picioare care este conectat la navă, potrivit Yahoo News.

Un mare succes pentru ambițiile SpaceX

În timp ce cei doi și-au făcut rândul în afara navei, colegii lor de echipaj, fostul pilot al Forțelor Aeriene ale SUA Scott „Kidd” Poteet și inginerul SpaceX Anna Menon, au monitorizat cu atenție progresul lor. După ce Gillis a închis hubloul, nava a fost treptat recondiționată. Întreaga operațiune a durat mai puțin de două ore.

Această realizare remarcabilă este un mare succes pentru ambițiile SpaceX în domeniul zborurilor spațiale private. Acestea includ în mod celebru o misiune privată către Marte. Dacă SpaceX va reuși, costumele purtate de oamenii care vor călători pe Planeta Roșie vor avea, cel mai probabil, origini în costumele purtate de Isaacman și colegii săi în Polaris Dawn.

Aceasta nu este prima realizare a misiunii Polaris Dawn. După lansarea din dimineața de marți, capsula și-a aprins motoarele pentru a propulsa echipajul la o înălțime de 1.400 kilometri.

Acum că cele două repere majore sunt în urmă, echipajul Polaris Dawn își va petrece zilele rămase în orbită efectuând o serie de experimente științifice și continuând testarea comunicațiilor cu laser între capsulă și sateliții internet Starlink. Echipa se va întoarce probabil în orele timpurii de duminică și va ateriza în largul coastei Floridei. SpaceX nu a publicat încă un program fix pentru întoarcerea pe Pământ.