Astrologul Maria Sârbu: Anul 2022 ne aduce mari lecții de dragoste! Cine își găsește sufletul pereche, cine se desparte, cine stă în șah

Iubirea este pentru unii un mod de viață, pentru alții un stil, pentru alții o prioritate și pentru mulți o căutare. Ea are formele ei și moduri de manifestare diferite; iar pentru mare parte dintre nativi, 2022 va aduce lecții de dragoste, spune astrologul Maria Sârbu.

Fiecare înțelege într-un fel unic iubirea

Unii arată iubirea, alții o neagă, alții vor să fie parte din ea, alții o vor doar pentru ei, iubirea și modurile ei de a iubi. Se zice că sunt 5 feluri de iubire și tot atâtea limbaje ale ei; dar ca astrolog pot spune că sunt mult mai multe și că fiecare este unic în modul lui de a înțelege și căuta iubirea.

Unii vor să trăiască iubirea imposibilă, alții visează la timp cu persoana iubită, alții vor iubirea perfectă și persoana perfectă, alții fac cadouri, alții vor romantism, multe are iubirea de spus în fiecare an și pentru fiecare!

2022 va surâde celor care vor iubire necondiționată

În 2022 vor fi favorizați cei care vor iubire necondiționată, cei care iubesc necondiționat și cei care sunt empatici, voluntari și încrezători în dragoste. Iar mare parte dintre zodii vor fi nevoite să învețe aceste limbaje și ele. Nativii unor zodii trebuie să învețe să se iubească pe sine, la fel de necondiționat; iar alții să lase egoul deoparte dacă vor să fie iubiți și să cunoască iubirea.

Între toate, noul an va favoriza: implicarea cu toată ființa, simplificarea lucrurilor și iubirea ca ideal împlinit, iar zodiile cele mai privilegiate în dragoste vor fi: Taurul, Leul, Fecioara, Balanța.

Cei care ar putea suferi din dragoste în 2022 sunt Scorpionii și Peștii. Iar cei care vor dori să divorțeze vor fi Taurii, Racii și Capricornii.

Zodia cea mai îndrăgostită ar putea fi Săgetătorul și zodia cea mai ocolită de îngerii iubirii ar putea fi Vărsătorul.

Atenție, poate crește agresivitatea în poveștile noastre de cuplu

Atenție că 2022 este un an în care poate crește agresivitatea în poveștile noastre de cuplu, cea verbală mai ales. După August și mai ales după 15 Octombrie este recomandat să nu dăm ocazia scandalurilor și să nu punem gaz pe foc. Zodiile care ar putea fi mai predispuse sunt: Berbecii, Racii, Scorpionii, Săgetătorii, Capricornii și Peștii. Iar Gemenii și Vărsătorii atenție la autodistructivitate prin duritate sau nervozitate.

Pentru Berbec va fi un an cu iubiri secrete sau fără curaj de a declara ce simt, în special bărbații Berbec ar putea fi fragili spre final de an pe teme de dragoste. Iar o altă parte dintre nativii Berbec ar putea suspina după o relație neîmplinită sau o iubire pierdută. Normalitatea lor va fi cu mult curaj exterior și cu trăiri extrem de intense la interior. Dacă se poate să fie și curaj în dragoste, atunci este genial; dacă nu atenție cât de mult veți provoca persoana iubită. Cei singuri vor găsi iubirea prin/după Aprilie-Mai.

Taurul va avea unul dintre cei mai importanți ani din viață, inclusiv în dragoste. Este însă o mare cerință pentru ei, anume, schimbarea personalității și ruptura de trecut și de rutinele trecutului. Taurul are nevoie de concepții noi, de încredere în succesul lor în dragoste, de spontaneitate și libertate, de puterea de a simplifica lucrurile, de dorințe, vise și idealuri de dragoste și trebuie să renunțe la viziunea de alb sau negru și la radicalitate sau încăpățânare, iar apoi vor cunoaște acea mare iubire! Cei singuri vor găsi iubirea la final de Ianuarie.

Gemenii au nevoie de mai multă implicare în latura spirituală a iubirii și de a fi mai pasionali și coerenți în pasiunea lor. Vor lua decizii de călătorii de dragoste și vor avea multe lecții în iubire pe parcursul celei de-a doua jumătate de an. Cei singuri vor găsi iubirea după prima săptămână de Februarie.

Racul va avea și el lecțiile lui, de încredere în dragoste, de armonizare a parteneriatului și de spontaneitate în manifestarea pasiunii lui față de persoana iubită. Riști să proiectezi fricile tale asupra persoanei iubite, iar asta poate să îți încurce planurile după Aprilie. Parte dintre nativi vor avea povești la distanță și ceilalți multe excursii în 2. Cei singuri vor găsi iubirea oricând în primele 4 luni din an.

Lasă-te purtat de iubire, renunță la marele control

Leul va fi printre cei privilegiați de dragoste, dar are și el de învățat rutina în dragoste și renunțarea la momentele de singurătate. Apoi o lecție pentru ei va fi și puterea de a se lăsa purtați de iubire și de a renunța la marele control! Mulți dintre nativi vor lua decizia de a se căsători în acest an. Cei singuri vor găsi iubirea la început de Februarie sau cel târziu Aprilie.

Fecioara va avea de partea ei toate astrele pentru a atinge fericirea în doi. Încă de la final de 2021 și cu toate lecțiile ei, iubirea îi va răsfăța pe nativii acestei zodii, să găsească iubirea pe care o merită. Trebuie să fie deschiși la prietenia cu persoana iubită, fără a reduce totul la a fi simpli prieteni și să pună mai mult accent pe romantism. Cei singuri vor găsi iubirea cea mare prin prieteni sau la întâlniri aranjate.

Balanța va fi și ea favorizată de iubire, la început de primăvară și cu primii ghiocei, probabil simbolistic, anotimpul sentimentelor lor. Ea trebuie să aducă cu ea căldura, atunci când mediul partenerial este sec, prietenia pentru a putea construi și rutina, proiectele în doi. Multe dintre Balanțe se vor căsători. Cei singuri vor găsi iubirea cea mare după ce vor înfrunta frica de respingere și cel mai probabil după mijloc de Aprilie.

Scorpionul va fi scos la lecții în 2022, atât pe teme personale, cât și pe teme de iubire. El trebuie să fie mai asumat în comunicare, să învețe să asculte, să fie prietenos și mai ales generos. Fără toate acestea riscă rupturi și divorțuri. El va înțelege în acest an, că erotismul și pasiunea nu aduc fericirea în dragoste dacă nu sunt completate de decizii în doi, spontaneitate și de distracție și jocuri de cuplu. Cei singuri vor găsi iubirea pasională după Mai, iar cei care vor risca divorțul se vor arunca în brațele cuiva din anturaj.

Lecții de iubire și lecții de viață

Săgetătorul este vorbăreț pe orice teme și cu substrat de flirt. După ce va renunța la o relație pe interes va avea multe satisfacții și el. Posibil pentru cei oportuniști să transforme relația pe interes în dragoste confirmată și să aducă iubirea prin vacanțe și călătorii. El vrea iubirea sacră, voluntară și plină de substanță, iar lucrul acesta i se poate împlini în 2022. Cei singuri vor găsi iubirea după Mai, atunci când le va bate la ușa casei sau vor fi scăpați deja de stres.

Capricornul are lecții de iubire de sine și trebuie să renunțe la năbădăii pe care îi cară după el de 2 ani. El are încercări pe familie până în Aprilie și nu recomand divorțul. Lecțiile de sterilitate prin care vor trece nativii Capricorn au rostul de a le arăta cam cât de mult greșesc. Apoi mai au o lecție foarte importantă; aceea de a se bucura de ceea ce au, de a nu mai aștepta mereu confirmări și de a face loc în mintea lor iubirii sau înțelegerii cu persoana iubită. Cei singuri vor găsi iubirea în mediul virtual după Aprilie.

Vărsătorul are un an special în dragoste și multe lecții de viață ca ființă umană. El va fi într-un an de mari transformări în care va trebui să ia unele decizii foarte serioase cu sine, să se dezvolte în zona romantică a iubirii, să își aducă aminte să fie prieten cu propria persoană și apoi să fie foarte generos în cuplu. Cei singuri vor găsi iubirea pe interes, mai ales dacă nu au învățat nimic din cele deja enumerate mai sus.

Peștii vor porni cu dreptul pe drumul iubirii în 2022 și sunt pe drumul succesului pe foarte multe domenii în acest an și după multă vreme se vor simți cu adevărat satisfăcuți. Pot fi puși pe planuri de viitor și captivați, fascinați de ceea ce au. În paralel, unii dintre nativi pot avea relații extraconjugale. Cei singuri vor găsi iubirea cel târziu în Aprilie, conchide Maria Sârbu.