Astrologia ”kosher” pentru luna Tevet. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 24 decembrie s-au născut Howard Hughes, Tycho Brahe, Ava Gardner, Ricky Martin, Tudorel Popa, Mircea Diaconu, Aristizza Romanescu, Nichifor Crainic.

În calendarul creştin ortodox este Sf. Eugenia. Şi, Ajunul Crăciunului, şi cu asta am spus tot. Nimic în “Kalendar”, dacii nu serbau Saturnaliile romane şi nici nu ştiau de Naşterea lui Iisus. După Niceea, 325, foarte slabe influenţe creştine au apărut şi în Dacia Felix, cea din sudul Dunării, odată cu adoptarea creştinismului ca religie imperială.

Am primit în corespondență și un articol al astroloagei evreice Lorelai Kude, cea aprobată de rabini să facă astrologie kosher, aș putea spune, dacă nu am făcut o greșeală. Dar, după cum declară chiar ea: ”… I’ve had rabbinic approval from trusted Orthodox rabbis and done astrology for them and their families. Everyone who knows me, knows I do holy work.”