Asteroidul uriaș care amenință Pământul Noi informații de la NASA

Asteroid uriaş ameninţă Pământul. Oamenii de știință de la NASA au prezis că există o șansă ca un asteroid masiv pe care l-au urmărit să se izbească de pământ în anul 2182. Acesta ar putea distruge o zonă de dimensiunea Texasului.

Ce comunică NASA despre asteroid

Impactul asteroidului, care are o lățime de aproximativ o treime de milă, ar putea distruge o zonă masivă a suprafeței Pământului. Totodată, ar putea elibera energia a aproximativ 22 de bombe atomice, potrivit Earth.com.

Explozia ar fi însă doar o fracțiune din impactul masivului asteroid despre care se crede că a distrus dinozaurii în urmă cu 66 de milioane de ani. Se estimează că acesta avea o lățime de aproximativ 6 mile.

OSIRIS-Rex, un acronim pentru Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer, a aterizat pe scurt o navă pe Bennu și a colectat aproximativ 2 kg de probe de rocă și pământ în 2020.

Prima probă de asteroizi colectată este de așteptat să aterizeze duminică în Utah, potrivit ABC News. Astrofizicianul Hakeem Oluyesi a declarat pentru presa că finalizarea misiunii de 7 ani va schimba ceea ce știu oamenii despre originile sistemului nostru solar.

Acesta este un material pur nepătat care dezvăluie secretele timpurii ale sistemului solar. O descoperire de lungă durată ar fi găsirea de molecule biologice sau chiar molecule precursoare pentru viață, a spus Oluyesi.

Mai mulţi asteroizi au trecut pe lângă planeta noastră

NASA a anunţat la începutul lunii curente că asteroizi uriaşi vor trece pe lângă Pământ fără să provoace pagube. Un asteroid de dimensiunea unei case, trei de dimensiunea unui avion și un asteroid de dimensiunea unui autobuz vor trece în apropierea Pământului. Ei vor trece la o distanță de autostradă galactică.

Asteroidul numit JA5 va trece la o distanță de 3,17 milioane de kilometri de Pământ miercuri, conform NASA. JA5, asteroidul de dimensiunea unei case descoperit pentru prima dată în 2021, are aproximativ 18 metri. Pe 8 septembrie, doi asteroizi, QC5 și GE, au zburat la distanţe de 2,53 milioane și, respectiv, 3,56 milioane de kilometri de planetă. QC5 are aproximativ 26 de metri și are dimensiunea unui avion și a fost descoperit în acest an, în timp ce GE are dimensiunea unui autobuz, cu 8 metri și a fost detectat în 2022, conform datelor NASA Asteroid Watch.

Cei doi alți asteroizi de dimensiunea unui avion sunt așteptați să treacă pe lângă Pământ pe 10 septembrie, conform NASA. Asteroidul QF6 trece la o distanță de 1,65 milioane de kilometri de planetă. El are 21 de metri. QE8 trece la o distanță de 945.000 de kilometri de Pământ și are 52 de metri, conform NASA. Ambii asteroizi au fost descoperiți în acest an.

Asteroizi uriași, dar fără pericol

Distanța medie dintre Pământ și Lună este de aproximativ 384.400 de kilometri, conform NASA. Asterozii nu reprezintă o amenințare pentru Pământ. Aceştia călătoresc la o distanță de 7,4 milioane de kilometri de planetă, deoarece niciunul dintre ei nu are peste 150 de metri sau 150 de metri, conform NASA.

NASA nu a răspuns imediat la solicitarea ABC News pentru comentarii. Trei asteroizi au trecut mai aproape de Pământ decât Lună în ultimele 30 de zile. În ultimele 365 de zile, 10 asteroizi au trecut mai aproape de Pământ decât Lună, conform NASA. Panoul de monitorizare Asteroid Watch urmărește cometele și asteroizii care fac „apropieri relativ apropiate de Pământ”, a declarat NASA.

Programul de Monitorizare a Asteroidelor urmărește asteroizi și comete care au abordări relativ apropiate de Pământ. Panoul afișează data cea mai apropiată de abordare, diametrul aproximativ al obiectului. Dimensiunea relativă și distanța față de Pământ pentru fiecare întâlnire.