Așteptați-vă la un semn special! Va fi Luna Roz sau Luna Pascală. Ce semnificație are şi ce evenimente prevestește

Luna Roz este un fenomen care lasă în urma sa noi începuturi și planuri de viitor. Pentru a înțelege mai bine fenomenul, trebuie să fim atenți la fiecare semn trimis de astre începând din această seară. Soarele și Luna vor fi opuși unul altuia. Potrivit astrologilor, în luna aprilie, Soarele va avea putere asupra nativilor Berbeci, iar Luna va ghida viața celor născuți sub semnul Balanței.

Potriviti astrologilor de la CNN, mulți nativi vor avea parte de momente de impulsivitate în acest weekend.

De ce se numește Luna Roz sau Luna Pascală

Luna Roz este un nume special ales pentru acest eveniment astral din luna aprilie. Este un epitet care provine de la florile sălbatice din America de Nord. Acestea își răspândesc culoarea roz pe un întreg întinsul de uscat.

Se numește Luna Pascală în calendarul ecleziastic creștin, pentru că este lună plină înainte de Paște. Pentru hinduși, această lună marchează Hanuman Jayanti, celebrarea zeității maimuțelor hinduse Lord Hanuman.

Luna roz este Bak Poya pentru budiști, în special în Sri Lanka, și comemorează vizita lui Buddha în țara insulară, unde a prevenit un război prin soluționarea unei dispute între șefi.

Luna roz se aliniază și cu mai multe sărbători religioase

Spre deosebire de ultimii doi ani, luna roz din aprilie nu va fi o Super-lună. Cu toate acestea, încă vine cu propriul folclor. Potrivit The Old Farmer’s Almanah, o lună plină în aprilie aduce îngheț. Dacă luna plină se ridică palid, așteptați-vă la ploi.

După Luna Roz, mai sunt șapte ​​evenimente de lună plină de urmat în 2022, două dintre ele calificându-se ca superluni. Iată o listă a lunilor rămase pentru 2022, conform Almanahului fermierilor:

16 mai: Luna florilor

14 iunie: Luna de căpșuni

11 august: Luna de sturion

10 septembrie: Luna recoltei

9 octombrie: Luna vânătorului

8 noiembrie: lună de castor

7 decembrie: Lună rece

Semnificația fiecăreia poate varia în funcție de folclorul fiecărui colţ de lume

Vor mai fi două eclipse totale de Lună și două eclipse parțiale de Soare în 2022. Eclipsele parțiale de soare apar atunci când luna trece prin fața soarelui, dar blochează doar o parte din lumină. O eclipsă parțială de soare pe 30 aprilie poate fi văzută de cei din sudul Americii de Sud, sud-estul Oceanului Pacific și peninsula Antarctica.

Altă eclipsă va fi 25 octombrie: vizibilă pentru cei din Groenlanda, Islanda, Europa, nord-estul Africii, Orientul Mijlociu, vestul Asiei, India și vestul Chinei. Niciuna dintre eclipsele parțiale de soare nu va fi vizibilă din America de Nord.

O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă pentru cei din Europa, Africa, America de Sud și America de Nord (cu excepția celor din regiunile de nord-vest) între 21:31 ET pe 15 mai și 2:52 am ET pe 16 mai.

O altă eclipsă totală de Lună va fi, de asemenea, expusă pentru cei din Asia, Australia, Pacific, America de Sud și America de Nord, pe 8 noiembrie, între orele 3:01 ET și 8:58 ET.

Anul acesta a început cu ploaia de meteoriți Quadrantid în ianuarie, iar următoarea ploaie de meteoriți va atinge vârful în cursul acestei luni.

Iată datele de vârf ale celor 11 evenimente de urmărit în 2022:

Ploaia de meteoriți.Anul acesta a început cu ploaia de meteoriți, iar următoarea ploaie de meteori va atinge vârful la sfârșitul acestei luni.

• Liride: 21 – 22 aprilie

• Eta Aquariids: 4 – 5 mai

• Acvariidele din delta de sud: 29 – 30 iulie

• Alfa Capricornide: 30 – 31 iulie

• Perseide: 11 – 12 august

• Orionide: 20 – 21 octombrie

• Tauridele de Sud: 4 – 5 noiembrie

• Tauride nordice: 11 – 12 noiembrie

• Leonide: 17-18 noiembrie

• Geminide: 13 – 14 decembrie

• Ursidi: 21 – 22 decembrie