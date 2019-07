În interiorul partidului, Viorica Dăncilă a rămas aproape singură în cursa pentru Cotroceni. Eugen Teodorovici și Mihai Fifor, care au obținut posturi la vârful conducerii, s-au retras. Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu stau în espectativă, iar Gabriela Firea forțează nota.

Culisele unor negocieri imposibile

Zile de foc, nu doar caniculare, pentru premierul Viorica Dăncilă, care, deși dorește să candideze la Cotroceni, e nevoită, la presiunea Gabrielei Firea și a baronilor care o susțin (Paul Stănescu, Marcel Ciolacu și alții) să deruleze negocieri sterile cu Pro România și ALDE, în vederea desemnării unui prezidențiabil comun.

Ponta o vrea doar pe Firea

Potrivit surselor noastre, tratativele s-au împotmolit înainte să înceapă, în condițiile în care ex-premierul Victor Ponta nici nu vrea să audă de o susținere a Vioricăi Dăncilă la prezidențiale, ci dorește o candidatură a Gabrielei Firea. Liderul Pro România a spus, după întâlnire, că nu s-a luat nicio decizie. „Evident că nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborări politice (asemenea decizii pot fi luate doar de către echipa PRO România) / aşa cum am făcut şi atunci când am discutat cu liderii Opoziţiei sau cu preşedintele Iohannis am dat dovadă de dorinţă de dialog -, dar am prezentat şi susţinut punctele de vedere ale PRO România şi interesele sociale şi economice pe care noi le reprezentăm. Suntem PRO România – şi ţinem (doar) cu România”, a scris Ponta pe Facebook.

Ieri, deputatul de Dolj Florin Stancu a anunţat că își dă demisia din PSD și trece la Pro România. „Liderii PSD nu au înţeles nimic din votul de pe 26 mai. Ei consideră că nu au greşit cu nimic faţă de români şi nu vor face nicio schimbare, nici măcar de dragul primarilor. Democraţia nu mai caracterizează PSD, iar dacă nu faci schimbări nici acum, nu le poţi spune românilor că te vei bate pentru ei şi că România va arăta mai bine peste un an”, și-a explicat el decizia.

Scenariul candidaturii independente

O candidatură a primăriței Gabrielei Firea este solicitată în mod repetitiv de baronii Adrian Țuțuianu (Dâmbovița) și Mihai Tudose (Brăila), care, deși transferați la Pro România, au numeroase polițe de plătit pe linie de PSD. În acest context, Viorica Dăncilă este nevoită să poarte un dialog al surzilor cu Pro România, cu atât mai mult cu cât Gabriela Firea o strânge cu ușa, în mod premeditat, amenințând că dacă nu va fi desemnată drept prezidențiabila PSD, va candida independentă la Cotroceni, cu susținerea Pro România. Aceasta în condițiile în care Firea rămâne cel mai bine cotat candidat social-democrat, potrivit tuturor sondajelor de opinie.

Relația cu ALDE, în impas

De asemenea, nici negocierile cu ALDE nu sunt o opțiune reală pentru Viorica Dăncilă, având în vedere inflexibilitatea acestei formațiuni de a nu lua în calcul alt candidat pentru Cotroceni decât Călin Popescu-Tăriceanu. Pe de altă parte, sursele citate susțin că Ponta și liderii Pro România exclud total o susținere a lui Tăriceanu în bătălia pentru Cotroceni, având-o ca principală alternativă pe Gabriela Firea, dar și pe Corina Crețu, în caz că primărița o va da, finalmente, din nou la întors, deși își dorește să intre în cursa pentru Cotroceni. Vă amintim că Varujan Vosganian a amenințat-o pe Viorica Dăncilă, zilele trecute, că ALDE s-ar putea retrage de la guvernare într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, tocmai fiindcă PSD nu vrea să susțină candidatura lui Călin Popescu-Tăriceanu.

A uimit Mureșul

În recentul turneu electoral, Viorica Dăncilă la ajuns și în județul Mureș, acolo unde există un puternic nucleu USR. Asta a dat emoții liderilor locali, care se așteptau ca lidera partidului să fie huiduită, dar nu s-a întâmplat asta. În plus, social-democrații mureșeni s-au declarat destul de refractari față de Dăncilă. „Au fost 500 de oameni în sală și este bine că a venit să o vadă. A făcut o impresie bună și mulți și-au schimbat părerea despre ea”, ne-a declarat o sursă politică. Totuși, în organizație, nu s-a stabilit clar că președintele va avea mandat să o voteze pe Dăncilă.

Pretențiile de la Cluj

Președintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra a declarat că organizația pe care o conduce îl va alege pe candidatul din interiorul PSD, care are cele mai mari șanse pentru a fi ales la funcția de președinte a României. ”S-au făcut mai multe sondaje de opinie cu cei din PSD care vor să candideze la funcția de președinte. Mergem cu candidatul care are cele mai mari șanse de a fi ales. Nu pot să spun acum, pe cine alegem, pe doamna Dăncilă sau pe doamna Firea, până nu vedem rezultatele sondajelor de opinie”, a spus Nasra. La alegerile europarlamentare, PSD Cluj a obținut 9 nouă la sută, fapt ce plasează organizația pe ultimele locuri în România. Rezultatul foarte mic l-a plasat pe Horia Nasra într-un conflict deschis cu președintele partidului Viorica Dăncilă. Potrivit unor surse din interiorul PSD, Dăncilă i-ar fi spus lui Nasra să-și vadă de lungul nasului ”fiind un copil în politică”, după ce acesta a avut mai multe ieșiri publice legate de viitorul PSD. Mai mult, Dăncilă a fost, vinerea trecută, la Bistrița și Târgu Mureș, dar nu a venit și la CLuj, evitând județele din nord vestul României. Nasra s-a ambiționat și a spus că are o strategie de creștere a procentului pe care partidul îl va obține la alegerile prezidențiale.

Constanța merge cu Viorica Dăncilă

PSD Constanța sprijină candidatura Vioricăi Dăncilă la alegerile prezidențiale, acesta fiind mandatul cu care președintele organizației județene, Felix Stroe, se prezintă la ședința CEx. Dacă forul suprem al PSD va stabili, marți, o altă nominalizare, „vom respecta decizia CExN”. Filiala PSD Constanța este condusă de peste patru de ani de Felix Stroe, înaintea lui organizația avându-l în frunte, timp de aproape 15 ani, pe Radu Mazăre. Scorul slab obținut la alegerile europarlamentare a avut, se pare, și o parte pozitivă pentru PSD Constanța. Până atunci, organizația era împărțită în două aripi, a președintelui CJ Constanța, Horia Țuțuianu, și a lui Felix Stroe. Cum amândoi au fost răspunzători pentru rezultatul dezastruos al PSD la ultimul scrutin, nu mai pot poza în lideri, la centru. Așa că, acum, dau un mesaj de unitate și așteaptă conferința județeană pentru desemnarea noii conduceri a filialei PSD. Felix Stroe candidează pentru un nou mandat de președinte. Horia Țuțuianu nu știe încă, se va consulta cu președintele. Dacă tensiunile dintre cei doi sunt aparent stinse, scandalul mocnește în rândul primarilor PSD. Peste jumătate din cei 42 de primari sunt revoltați pentru faptul că au fost făcuți vinovați pentru rezultatul slab de la europarlamentare și abia așteaptă conferința de alegeri din 30 august.

Buzatu nu crede în Firea

Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a explicat, ieri, pentru EVZ, că negocierile cu Victor Ponta au demarat doar din dorința acestuia de a fi în joc. „Victor Ponta se pregătește pentru alegerile de anul viitor, locale și parlamentare, nu președinția este miza”, a spus Buzatu. Acesta nu a spus direct cine din PSD ar fi cel mai potrivit pentru a fi prezidențiabil, dar descrierea făcută se potrivește Vioricăi Dăncilă: „un om calm care aduce armonie”.

În ceea ce o privește pe Gabriela Firea, Buzatu spune că aceasta își va ridica în cap tot PSD-ul, că ar trebui să fie mai modestă și să genereze mai puțină iritare, că trebuie să renunțe la ideea că ea este cea mai deșteaptă și să învinovățească pe toți ceilalți.

Liderul social-democrat vasluian susține că, pentru a pune capăt speculațiilor, partidul trebuie să-și desemneze cât mai repede candidatul.

Te-ar putea interesa și: