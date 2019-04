Astăzi, Al Pacino dă de băut!

Carismatica vedetă a Hollywood-ului Al Pacino împlinește 79 de ani. Actorul este, în ciuda vârstei, un artist deosebit de activ





Actorul Al Pacino, creator al unor personaje de legendă, s-a născut pe 25 aprilie 1940 în South Bronx, New York. A debutat în film în 1969, cu un rol în „Me, Natalie”, urmat de pelicula „Panic in Needle Park” (1971) unde a jucat rolul unui drogat. Rolul lui Michael Corleone din „The Godfather” (1972) a fost unul dintre cele mai impresionante, aducându-i și o nominalizare pentru premiul Oscar. Au urmat roluri la fel de memorabile în „Serpico” (1973) și „Dog Day Afternoon” (1975), „Bobby Deerfield” (1977), „And Justice for All” (1979), „Cruising” (1980), „Author! Author!” (1982), „Scarface” (1983), “Revolution” (1985). În 1992, Al Pacino a câștigat premiul Academiei pentru cel mai bun actor pentru rolul din „Scent of a Woman” („Parfum de femeie”), regizat de Martin Brest.„Actorul a apărut în ultimii ani în filme precum „Righteous Kill” (2008), alături de Robert de Niro, în „Ocean’s Thirteen (2007), „You Don’t Know Jack” (2010), „Phil Spector” (2013) sau Misconduct (2016). „De-a lungul carierei, Al Pacino a primit opt nominalizări la Oscar şi a câştigat unul în 1993, cu rolul din „Scent of a Woman”. Marele său regret este că a refuzat rolul Han Solo, din seria „Star Wars”, rol care l-a consacrat definitiv pe Harisson Ford.

