Conform spynews.ro, „mama Danielei Crudu nu respectă regulile emise de către autorități.” „Întoarsă recent din Italia, femeia se plimbă prin parc cu cele două fiice”, arată sursa citată.

După episodul în care Daniela Crudu a fost desfigurată în bătaie de către iubitul ei croat, mama brunetei s-a văzut nevoită să se întoarcă în țară. Din păcate, Florica nu a putut ajunge la acea vreme în România, aşa că s-a întors de curând din Italia.

Poate prea euforică după revederea cu fetele sale, femeia a uitat regulilor emise de către autorități, conform cărora toate persoanele care se întorc recent din străinătate, mai ales dacă vorbim despre Italia, care este unul dintre cele mai afectate state în momentul de față, trebuie să stea izolate la domiciliu, timp de 14 zile.

Aşa cum arată şi această imagine postată cu două zile în urmă pe o reţea de socializare, mama Cruduței preferă să se plimbe prin parcurile din Capitală, împreună cu cele două fiice. Doamna Florica ignoră astfel situația de la noi din țară, postând pe rețelele de socializare fotografii din parc și de la terase.

Mama Danielei Crudu a plecat din România de mai bine de 10 ani în Italia, acolo unde lucrează pentru a-şi asigura traiul: „Sunt în Italia de 10 ani şi voi mai sta aici pentru că am un contract de respectat. Primii doi ani au fost foarte grei.

Nu mi-e ruşine să spun că am făcut tot felul de munci, am lucrat inclusiv la negru. Acum am un loc de muncă stabil, am rezidenţă în Italia şi este mult mai bine. În România vin cam de două ori pe an”, povestea mama Cruduței la Antena 1, cu ceva timp în urmă.

Amintim că în România au fost raportate luni, 16 martie, 158 cazuri de infectare cu temutul Coronavirus, apărut pentru prima dată în China, în 2019.

