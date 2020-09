Invitată la emisiunea „Interviurile lui Vitalie”, artista a povestit despre un episod fascinant din cariera sa profesională. Mirela Oprișor a spus că l-a refuzat pe celebrul regizor Oliver Stone, după ce acesta a invitat-o la un casting.

„A venit Oliver Stone în România, cu un producător de afară, și m-au chemat la o probă de film, pentru rolul Elenei Ceaușescu tânără. Actrița Faye Dunaway o juca pe Elena Ceaușescu în vârstă, iar eu pe cea tânără. Am dat o probă, stăteam prost cu engleza. Și am fost sunată de ei că se opresc în Ungaria, la Budapesta, pentru un casting. Și le-am spus: ”Îmi pare rău, eu nu pot, în trei zile eu sunt la Gala Hop”, la Mangalia. Și producătorul a spus: “Ce este aia?” A fost șocat, am fost efectiv înjurată, mi-a spus că nu a întâlnit așa ceva în viața lui. Acel film nu a mai fost făcut niciodată”, a povestit Mirela Oprișor în cadrul emisiunii „Interviurile lui Vitalie”.

Actrița din serialul de succes „Las Fierbinți” a mai povestit și despre un alt episod important din cariera sa, când a lucrat cu celebrul regizor Francisc Ford Coppola.

„Eu nu făcusem film până atunci. Regizorul Radu Muntean m-a luat, pentru “Hârtia va fi albastră”, după ce a aflat că Francis Ford Coppola a descoperit o domnnișoară la Teatrul de Comedie. Francisc Ford Coppola a fost la piesa “Chirița of Bârzoieni”, în regia Iarinei Demian, unde juca Tudor Chirilă. Și a fost invitat de Tudor Chirilă și a venit cu unul dintre copiii lui. Am luat un rol mic, o asistentă, dar l-am ajutat să-și facă cadrele. El mi-a spus: “Mirela, tu o să faci film!”. Apoi, m-a chemat Radu la Hârtia va fi albastră, unde am avut trei replici, și apoi m-a chemat și la “Marți, după Crăciun”″, a dezvăluit Mirela Oprișor.