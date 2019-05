Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu participă la TUTTOFOOD, în Milano

Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu (APSS) este prezentă în perioada 06-09 mai la expozitia TUTTOFOOD, în Milano, în cadrul proiectului european de promovare „Enjoy! it's from Europe”. Reprezentații companiilor membre APSS vor întâmpina vizitatorii în standul M11 , poziționat în pavilionul expozitional nr.1





TUTTOFOOD este evenimentul de referință pentru industria agroalimentară europeană, care targetează în exclusivitate zona B2B. Este un eveniment care răspunde nevoilor companiilor care se concentrează pe export, unde vor fi prezenți peste 1.000 de expozanți, mai mult de 30.000 de vizitatori profesioniști, 33 de țări participante și buyeri ai marilor lanțuri de retail & catering. Timp de patru zile vizitatorii și expozanții vor participa la seminarii, conferințe, prezentări de produse, spectacole de gătit, ateliere de lucru sau reuniuni unde vor fi dezbătute și analizate tendințele mondiale ale pietei de food.

In cadrul acestui eveniment cercetarea științifică și tehnologică aplicată sectorului alimentar sunt esențiale - in vederea abordarii unui stil de viata sănătos bazat pe bunăstare, sport și prevenire, dar și pe sustenabilitatea ecologică și economică, pentru beneficiul general al tuturor. In acest context APSS prezinta Salamul de Sibiu IGP, care își merită locul printre preparatele gourmet ale lumii.

TUTTOFOOD integrează un spectacol care constituie o oportunitate unică de a lua legătura cu o serie de expozanți internaționali foarte calificați cat și un mix perfect de inovație, tradiție și de promovare a autenticității produselor alimentare internaționale fiind astfel locul ideal pentru compararea experiențelor, analizarea tendințelor pieței, înțelegerea evoluției modelelor de consum și cumpărarea propriu zisa.

Pentru mai multe informații referitoare la Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu, la membrii fondatori, legislație sau la istoria produsului, vă rugăm accesați: www.salamdesibiupgi.eu

www.salamuldesibiu.ro

DEZVALUIREA care schimba totul in cazul lui Razvan Ciobanu. Un martor rupe tacerea: Sigur a fost omorat!

Pagina 1 din 1