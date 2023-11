Asigurarea obligatorie pentru locuințe, mai scumpă. Legea, în vigoare de pe 11 noiembrie

Asigurarea obligatorie pentru locuințe se scumpește, așadar, de sâmbătă, 11 noiembrie. Principalul aspect este reprezentat de ajustarea valorii polițelor.

De asemenea, proprietățile marcate cu bulină roșie vor putea fi asigurate în mod facultativ.

Se scumpește asigurarea obligatorie pentru locuințe

Prin urmare, începând de sâmbătă, românii vor trebui să scoată 130 de lei pentru asigurarea obligatorie pentru locuințe. Până acum, aceasta era în jur de 100 de lei.

Pe de altă parte, în ceea ce privește asigurarea locuințelor cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic, în special întâlnite în mediul rural, primele rămân aproape constante.

Acestea se mențin la suma de 50 de lei.

De asemenea, valoarea sumelor asigurate este exprimată în lei, nu în euro, așa cum era înainte.

Astfel, sumele de acoperire sunt de 50.000 de lei, comparativ cu 10.000 de euro. Și 100.000 de lei, în comparație cu 20.000 de euro, în funcție de materialele din care este construită locuința.

Pentru clădirile cu bulină roșie se poate încheie o asigurare facultativă

Începând de pe 11 noiembrie, pentru clădirile clasificate în clasa I de risc seismic, noua lege permite încheierea unei asigurări facultative. În mod tradițional, asigurarea facultativă era posibilă doar în prezența unei asigurări obligatorii existente.

Cu toate acestea, clădirile cu un risc seismic semnificativ nu puteau beneficia de o poliță PAD până când nu erau consolidate anterior.

Posibilitatea emiterii asigurărilor obligatorii pentru perioade mai extinse de un an devine o opțiune conform acordului între asigurător și asigurat. Numai că, aceasta se aplică doar în termeni multipli de 12 luni.

Fără specificarea unui interval maxim, rezultă că locuințele pot beneficia de acoperire asigurătoare pe o durată de cinci sau zece ani. Asta cu condiția plății anuale a primei de asigurare.

Ce amenzi primesc cei fară asigurarea obligatorie pentru locuințe

Conform Legii nr. 260/2008, atât persoanele fizice, cât și cele juridice se expun riscului de a primi amenzi în cuantum între 100 și 500 de lei în cazul absenței poliței de asigurare obligatorie PAD.

De asemenea, se propune ca polițiștii să fie împuterniciți să aplice și să colecteze aceste amenzi. Ei vor contribui astfel la sporirea eficacității procesului.

În scopul încurajării implementării sancțiunilor, amenzile contravenționale pentru lipsa asigurării locuințelor vor fi direcționate integral către bugetul autorităților locale din localitatea de domiciliu a celui vizat.

În contextul actual, unde prețul asigurării obligatorii pentru locuință în 2023 a crescut, este esențial să cunoaștem actele necesare pentru încheierea unei asigurări de locuință, riscul de amendă pentru lipsa acesteia, și posibilitatea de a achiziționa asigurarea obligatorie pentru locuință online.

De asemenea, ar trebui să comparăm prețurile din 2022 și 2023, și să înțelegem diferitele tipuri de asigurări obligatorii disponibile.

Ce spune LEGEA nr. 260/2008

Legea nr. 260/2008 din România, republicată și ulterior modificată prin Legea nr. 115/2023, stabilește normele pentru asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale precum cutremurele, alunecările de teren și inundațiile. Această lege impune ca toate construcțiile cu destinație de locuință, înregistrate în evidențele fiscale și aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, să fie asigurate împotriva acestor dezastre.

Printre modificările aduse, se numără revizuirea articolelor care reglementează condițiile de asigurare. De exemplu, în cazul construcțiilor cu destinație de locuință aflate în coproprietate sau care au părți de uz comun, se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte. În plus, locuințele situate în clădiri cu risc seismic clasa I nu sunt asigurate pentru dezastre naturale până la finalizarea lucrărilor de consolidare.

O altă modificare importantă se referă la dovada asigurării obligatorii, care este reprezentată de contractul de asigurare PAD sau contractul de asigurare în care PAID are calitate de coasigurător. În plus, societățile de asigurare nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuință care nu are încheiată o asigurare obligatorie PAD, cu excepția cazurilor specifice.

Aceste modificări reflectă o abordare mai detaliată și specifică în ceea ce privește asigurarea obligatorie a locuințelor, punând un accent mai mare pe protecția împotriva dezastrelor naturale și clarificând procedurile de asigurare