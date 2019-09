Procurorii din Seul au luat cu asalt, luni, reședința ministrului Justiției, Cho Kuk! 11 ore a durat „atacul”, asta pentru că demnitarul s-a baricadat în casă, iar avocatul său a tergiversat la maximum executarea mandatului. Inițial, raidul nu trebuia să dureze mai mult de o oră sau două, însă a continuat pentru aproape o jumătate de zi, după ce avocatul familiei Cho a descoperit nereguli în mandatul de percheziție, care astfel a trebuit reeditat de o instanță, notează Korea Herald.

Procuratura a confiscat din casa lui Cho Kuk mai multe hard disk-uri care conțineau un set de documente compromițoare, despre presupusa implicare (trafic de influență, șantaj și amenințări) a ministrului în procesul de admitere la colegiu a copilului său. Pe hard disk-uri se pare că procurorii au găsit certificate de atestare false eliberate pentru fiica ministrului, Cho Min, și pentru un fiu al profesorului de medicină al Universității Dankook, Chang Young-Pyo. Mai mult, Chang este bănuit că a trecut-o pe fiica ministrului ca autor principal într-o lucrare medicală pentru care ho Min nu a avut nicio contribuție!

Raidul are la bază mărturia făcută în fața anchetatorilor de un bancher de la Korea Investment & Securities Co., prezentat sub pseudonimul „Kim”, care a fost managerul activelor familiei Cho timp de cinci ani.

