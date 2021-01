Asaltul asupra Capitoliului este departe de a se fi clarificat.

Birourile președintei Camerei Reprezentanților, Democrata Nancy Pelosi, și al liderului minorității din Senat, Republicanul Mitch McConnell, refuză să răspundă dacă au fost informați de riscul unor violențe înainte de asaltul asupra Capitoliului.

Ei nu au răspuns nici dacă au evaluat propunerea de a solicita sprijinul Gărzii Naționale, pentru a întări securitatea Congresului.

Tăcere la vârf

Just the News i-a contactat pe reprezentanții lui Pelosi, întrebându-i dacă aceasta a fost informată despre riscul de violențe. Biroul ei a fost întrebat și dacă președinta a fost de acord sau s-a opus sprijinului Gărzii Naționale. Nu a oferit nici un răspuns.

Biroului de presă al lui McConnell i s-au adresat aceleași întrebări, dar, de asemenea, nu a răspuns.

Surse din securitate au declarat pentru Just the News că echipa lui Pelosi a fost informată în privința riscurilor de violență.

În raportul asupra evenimentelor, realizat de Pentagon, oficialii de la Apărare au scris că Poliția Capitoliului a afirmat în două rânduri că nu are nevoie de ajutor militar.

Potrivit raportului, Poliția Capitoliului a confirmat această informație pentru oficiali din Apărare. Inclusiv secretarul Armatei, Ryan McCarthy.

Șeful Poliției Capitoliului, Steven Sund, i-a întrebat înainte de 6 ianuarie, pe oficialii Camerei și Senatului, dacă doresc sprijinul Gărzii Naționale.

Potrivit Washington Post, șeful securității Camerei, Paul Irving, a declarat că nu este de acord cu declararea stării de urgență înaintea mitingului din 6 ianuarie.

Între timp, Sunt și Irving au demisionat.

Camera Reprezentanților a aprobat punerea sub acuzare a lui Donald Trump, pentru „incitare la insurecție”, la mitingul din 6 ianuarie.

Asaltul asupra Capitoliului și întrebările fără răspuns

Liderul minorității din Cameră, Republicanul Kevin McCarthy, a ridicat semne de întrebare în legătură cu evenimentele de atunci.

„Trebuie să cercetăm până la capăt”, a spus el joi.

„Sunt atâtea întrebări care au nevoie de răspuns. Sunt atâtea întrebări pe care le am eu personal, ca lider. Am citit în ziar că FBI a avut informații că se pregătea ceva la miting și a informat Poliția Capitoliului. Vreau să știu de ce liderul Republicanilor nu a fost informat despre asta. De ce nu am fost informat pentru a se asigura că luăm măsuri de protecție?”