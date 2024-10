Așa noroc mai rar. S-a îmbogățit cu o bancnotă găsită pe jos

O bancnotă găsită pe jos i-a adus noroc unui bărbat din Carolina de Nord, Statele Unite. De profesie tâmplar, Jerry Hicks, a jucat banii găsiți la loterie și, a obținut un premiu de un milion de dolari.

Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, a povestit ce s-a întâmplat, săptămâna trecută, marți, când a mers la un magazin local, pentru cumpărături. El a relatat și ce intenționează să facă cu premiul câștigat.

Marțea trecută, maestrul tâmplar Jerry Hicks a mers la un magazin local pentru mici cumpărături. În parcare, în timp ce se îndrepta spre locația în care avea treabă, a observat o bancnotă de 20 de dolari. A ridicat-o și a decis să folosească banii, aduși de noroc, ca să joace la loterie. Pentru că vânzătorul nu avea biletul pe care îl dorea, a ales un altul, răzuibil, răzuibil Extreme Cash.

S-a dovedit a fi alegerea cu noroc. A răzuit tichetul cumpărat și ceea ce a văzut l-a lăsat fără cuvinte. Maestrul tâmplar a fost surprins plăcut să descopere că este mai bogat cu un milion de dolari.

Vineri, Jerry Hicks a mers cu biletul cumpărat cu o bancnotă găsită la sediul loteriei din Carolina de Nord. Tâmplarul și-a revendicat premiul cel mare, conform regulamentului de joc. A avut de ales între a primi o sumă anuală, acordată sub formă de rentă viageră sau 600.000 de dolari.

Tâmplarul a optat pentru cea de-a doua variantă. Astfel că, după scăderea taxelor și impozitelor datorate statului, a devenit mai bogat cu suma de 429.007 de dolari.

O sumă deloc de neglijat, obținută cu o banală bancnotă de 20 de dolari găsită într-o parcare.

Acum, Jerry Hicks își face planuri despre cum să-și cheltuie banii.

