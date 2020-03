Astfel, formația din „Cetatea Eternă” va acorda gratuit 5.000 de bilete medicilor, numindu-i pe aceștia „eroi” pe rețele de socializare.

Până acum, în Italia, 51 de medici și-au pierdut viața, în lupta cu pandemia de coronavirus. De asemenea, AS Roma a făcut o donație în valoare de 530.000 de euro în această criză, în vreme ce jucătorii și staff-ul tehnic au renunțat la salariile pe o zi. Au fost cumpărate 8 ventilatoare noi, iar un spital din Roma a fost completat cu 8 paturi la terapie intensivă.

👩‍⚕️ HEROES 👨‍⚕️

Our first game back in front of supporters will be dedicated to honouring and celebrating the medical staff around the world who have been at the frontline of the battle against #COVID19. ♥️

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 29, 2020