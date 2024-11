Monden Artiștii sud-coreeni se sinucid pe capete. Ultimul caz a șocat întreaga lume







Actorul sud-coreean Song Jae-lim, un fost model care s-a remarcat în producțiile K-drama, a fost găsit mort marți în Seul. Avea 39 de ani.

Corpul lui Song Jae-lim a fost găsit în apartamentul său de către un prieten, care plănuise să ia prânzul cu el în acea zi. Potrivit primelor rapoarte, poliția a găsit în apartament un bilet, cel mai probabil de adio. Oamenii legii spun că nu există nicio dovadă că ar fi fost o crimă.

Moartea sa a reaprins îngrijorarea cu privire la presiunile imense cu care se confruntă cei din industria de divertisment din Coreea de Sud.

Născut în 1985, Song și-a început cariera în divertisment cu filmul „Actresses” din 2009.

A devenit celebru pentru interpretarea unui gardian regal în drama istorică din 2012 „Moon Embracing the Sun” și a devenit și mai faimos prin apariția în reality show-ul „We Got Married”. Ultima sa interpretare a fost în musicalul „La Rose De Versailles”, care s-a încheiat în luna octombrie a acestui an, transmite cnn.

Omagii din partea vedelor sud-coreene

Ultimele postări de pe contul de Instagram al lui Song Jae-lim, două selfie-uri distribuite în ianuarie, au acumulat peste 61.000 de aprecieri. Comentariile au fost, între timp, dezactivate.

Vedetele sud-coreene i-au adus un omagiu lui Song Jae-lim, după ce vestea morții lui s-a răspândit.

„Este o nebunie... Jae-lim, ai fost un tip atât de vesel... Nu-mi vine să cred asta. Îmi pare atât de rău că nu te-am căutat sau nu am avut grijă de tine suficient”, a scris pe Instagram actorul Park Ho-san, lângă o fotografie cu Song Jae-lim.

Într-o altă postare pe Instagram, actorul Hong Seok-cheon a spus: „Sunt trist că nu pot să-ți văd din nou zâmbetul minunat... Îmi pare nespus de rău, odihnește-te în pace.”

Val de sinucideri

Posiblila sinucidere a lui Song Jae-lim nu este atât de ciudată, în contextul în care, ultimii ani, Coreea de Sud s-a confruntat cu un val de sinucideri ale artiștilor. Decesele recente ale idolilor K-pop și ale vedetelor din K-drama au scos în evidență preocupările actuale privind sănătatea mintală și presiunile din industria de divertisment din Coreea de Sud.

Moon bin, membru al trupei de băieți ASTRO, a murit anul trecut la vârsta de 25 de ani. Cântăreața și actrița K-pop Sulli avea, de asemenea, 25 de ani când a murit în 2019. Iar cu doi ani mai devreme, Kim Jong-hyun din boyband-ul SHINee a fost găsit mort la domiciliul său, la vârsta de 27 de ani.

Agențiile de divertisment au implementat diverse sisteme de sprijin pentru sănătatea mintală, inclusiv servicii de consiliere și programe mai flexibile, dar observatorii spun că natura extrem de competitivă a divertismentului K, combinată cu expunerea publică intensă afectează vedetele.