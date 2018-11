Anunț șoc făcut de un artist pe scenă, în fața a zeci de mii de fani. Acesta a anunțat că este gay, iar iubitul său este un alt cântăreț.





Jaden Smith, fiul lui Will Smith, a dezvăluit că este gay și că are un iubit. Este vorba tot de un rapper, Tyler, The Creator.

Jaden a făcut anunțul pe scenă, în timpul unui concert. ubitul său a fost șocat de gestul artistului.

Ecaterina Andronescu, SCHIMBARE majora la Educatie! Toti elevii vor fi AFECTATI

Pagina 1 din 1