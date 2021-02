Arsenalul nuclear al Israelului. Israelul are în prezent avantaje militare convenționale covârșitoare, dar aceste avantaje depind într-o oarecare măsură de un mediu strategic regional favorabil. Schimbările politice ar putea lăsa Israelul izolat diplomatic și vulnerabil din nou la atacurile convenționale. Într-o astfel de situație, armele nucleare ar deveni parte a setului de instrumente pentru asigurarea supraviețuirii națiunii, scrie Robert Farley, expert în securitate și visiting professor at the United States Army War College.

Arsenalul nuclear al Israelului este secretul cel mai prost păstrat în relațiile internaționale. Din anii 1970, Israelul a creat un factor de descurajare nucleară pentru a menține un echilibru de putere favorabil cu vecinii săi. În afară de unele momente îngrijorătoare din timpul războiului Yom Kippur, guvernul israelian nu a luat în considerare niciodată în mod serios utilizarea acestor arme.

Cel mai clar scenariu în care Israel ar utiliza armele nucleare ar fi ca răspunsul la un atac nuclear străin. Sistemele de apărare împotriva rachetelor, sistemele de apărare antiaeriană și sistemele de contraatac ale Israelului sunt mult prea sofisticate pentru a fi imagina un scenariu în care orice altă țară decât una dintre puterile nucleare majore ar putea gestiona un prim atac zguduitor. În consecință, orice atacator va suporta cu siguranță represalii masive, în scurt timp. Obiectivele Israelului ar fi distrugerea capacității militare a inamicului (să zicem Iranul, din motive de discuție) și, de asemenea, transmiterea unui mesaj că orice atac nuclear împotriva Israelului ar fi întâmpinat cu represalii catastrofale, de neimaginat.

Dar în ce condiții ar putea Israelul să înceapă un război nuclear?

Dacă o putere ostilă (să zicem Iranul, din motive de discuție) pare să fie pe punctul de a dota dispozitivele nucleare cu sistemele necesare pentru a le transporta la distanță, Israel ar putea foarte bine să ia în considerare un atac nuclear preventiv. În cazul Iranului, ne putem imagina scenarii în care strategii israelieni nu ar mai considera un atac convențional suficient de puternic pentru a distruge sau a întârzia programul iranian. Într-un astfel de scenariu și în absența unei intervenții directe din partea Statelor Unite, Israel ar putea decide să întreprindă un atac nuclear limitat împotriva instalațiilor iraniene.

Având în vedere că Iranului îi lipsește mijloace de apărare semnificative împotriva rachetelor balistice, Israelul ar trimite cel mai probabil focoasele nucleare cu rachetele sale balistice cu raza intermediară de acțiune – Ierihon III. Israelul își va limita probabil atacurile la ținte legate în mod specific de programul nuclear iranian și suficient de departe de zonele civile. În mod convingător, deoarece oricum ar sparge tabuul nuclear, Israel ar putea viza alte facilități militare și baze de atac, dar este probabil că guvernul israelian ar dori să limiteze precedentul pentru utilizarea armelor nucleare cât mai mult posibil.

Ar funcționa? Armele nucleare ar provoca mai multe daune decât majoritatea atacurilor convenționale imaginabile și ar transmite, de asemenea, un nivel de seriozitate care i-ar putea surprinde chiar și pe iranieni. Pe de altă parte, utilizarea activă a armelor nucleare de către Israel ar spori probabil interesul tuturor celor din regiune (și potențial din întreaga lume) de a-și dezvolta propriile arsenale nucleare.

Transferul nuclear

Una dintre cele mai mari preocupări ale Israelului este ideea că o putere nucleară (Iran, Pakistan sau Coreea de Nord, probabil) ar putea da sau vinde o armă nucleară unei organizații teroristă sau extremistă. Hamas, Hezbollah sau un alt grup terorist ar fi mai greu de descurajat decât un stat național tradițional. Chiar dacă o organizație teroristă nu ar folosi imediat arma împotriva unei ținte israeliene, ar putea cere concesii pe care Israelul nu ar fi dispus să le facă.

Într-un astfel de scenariu, Israel ar putea să ia în considerare utilizarea armelor nucleare pentru a preveni un transfer sau pentru a distruge dispozitivul nuclear inamic după livrare. Acest lucru ar depinde de accesul la informații excelente despre transferul dispozitivului, dar nu este greu ca serviciile de informații israeliene, extrem de profesioniste, să poată furniza astfel de date.

Înfrângerea convențională și Arsenalul nuclear al Israelului

Ideea că Israelul ar putea pierde un război convențional pare ridicolă acum, dar originile programului nuclear israelian constau în teama că statele arabe vor dezvolta un avantaj militar decisiv pe care îl pot folosi pentru a provoca înfrângeri pe câmpul de luptă. Acest lucru a fost aproape de a se întâmpla în timpul războiului din Yom Kippur din 1973, pe măsură ce armata egipteană a capturat Canalul Suez, iar armata arabă siriană a avansat pe înălțimile Golan.

Cum s-ar putea întâmpla asta? Ne putem imagina câteva scenarii, dintre care majoritatea implică o creștere a ostilității între Israel și vecinii săi. O altă revoluție din Egipt ar putea rescrie cu ușurință ecuația de securitate la granița sudică a Israelului; în timp ce prietenia Arabiei Saudite pare sigură, instabilitatea politică ar putea schimba acest lucru; chiar și politica turcă s-ar putea schimba într-o direcție negativă. Israel are în prezent avantaje militare convenționale copleșitoare, dar aceste avantaje depind într-o oarecare măsură de un mediu strategic regional favorabil. Schimbările politice ar putea lăsa Israelul izolat diplomatic și vulnerabil din nou la atacurile convenționale. Într-o astfel de situație, armele nucleare ar rămâne parte a setului de instrumente pentru asigurarea supraviețuirii națiunii.

Concluzie. Arsenalul nuclear al Israelului va fi folosit în condiții extreme

Este puțin probabil, dar aproape imposibil, ca Israelul să decidă să utilizeze armele nucleare mai întâi într-un viitor conflict. Cea mai bună modalitate de a împiedica acest lucru să fie limitarea motivelor pentru care Israelul ar putea dori să folosească aceste arme, adică prevenirea proliferării în continuare a armelor nucleare. Dacă Israelul folosește vreodată arme nucleare, va rescrie arhitectura diplomatică și de securitate din Orientul Mijlociu, precum și arhitectura strategică a întregii lumi.