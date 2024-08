Sport Arsenal, în Premier League. Ambiții și provocări în cursa spre titlul cel mare







Arsenal, este unul dintre cele mai renumite și de succes cluburi de fotbal din Anglia ca urmare are toate șansele de a câștiga Premier League anul acesta.

Arsenal Football Club are o istorie bogată, fiind una dintre cele mai de succes echipe din Anglia. Povestea lor datează din 1886, când muncitorii din domeniul munițiilor de la Royal Arsenal din Woolwich au fondat echipa Dial Square. În timp ce acum joacă în Premier League și sunt campionii din trecut.

Înființarea clubului Arsenal

Un grup de muncitori în domeniul munițiilor condus de David Danskin s-a inspirat dintr-un atelier din centrul Royal Arsenal, fondând echipa Dial Square în 1886. Cu toate acestea, în câteva luni au trecut la Royal Arsenal, înainte de a deveni o societate cu răspundere limitată în 1893.

De atunci încolo, Arsenal a fost cunoscut sub numele de Woolwich Arsenal până când clubul s-a mutat de la sud de râul Tamisa în nordul Londrei. Apoi a preluat numele de The Arsenal din 1913, dar a renunțat treptat la utilizarea cuvântului "The" și a adoptat pur și simplu Arsenal ca nume oficial.

Blazonul lui Arsenal și-a schimbat forma de 11 ori de când clubul și-a creat prima stemă, la 20 octombrie 1905. Pentru designul său, clubul s-a inspirat din stema Woolwich Borough, ca semn al mândriei sale față de zonă, tunurile de pe stemă reflectând influența militară a acesteia.

Schimbările de care a avut parte Arsenal

Mutarea Gunners din Woolwich în 1913 a necesitat o schimbare a insignei lui Arsenal. Dar clubul a rămas cu un singur tun pe stemă și și-a adoptat porecla de la acesta din 1922. O schimbare în 1949 a dus la introducerea devizei lor, Victoria Concordia Crescit.

De asemenea, a fost introdus cuvântul Arsenal pe insignă, care va rămâne neschimbat în cea mai mare parte pentru următorii 53 de ani. Clubul a făcut doar mici modificări ale culorii stemei, modificările din sezonul 2001/2002 fiind alese din motive comerciale.

Echipa a decis, de asemenea, în 2002, să creeze o nouă insignă pentru a îmbrățișa viziunea sa mereu înainte. Clubul a considerat că ar fi potrivit să își schimbe stema înainte de mutarea pe Emirates Stadium în 2006. În timp ce au introdus un design aniversar de 125 de ani exclusiv pentru sezonul 2011/12.

Insigna a sărbătorit înființarea lui Arsenal cu 15 frunze de stejar aurii pe partea dreaptă, în onoarea celor 15 muncitori în domeniul munițiilor care au fondat clubul. Arsenal a inclus, de asemenea, 15 frunze de laur pe partea stângă pentru a semnifica detaliul de pe reversul pieselor de șase pence pe care le plăteau.

Prezența echipei Arsenal în Premier League

De-a lungul istoriei lui Arsenal, clubul a păstrat un echipament alb-roșu. Doar în sezonul 2005- 2006, când și-au luat rămas bun de la Highbury cu un tricou burgundy special, nu au mai folosit un tricou roșu. Din 1897, după ce a experimentat cu albastrul, Arsenal a rămas la pantaloni scurți albi.

Arsenal este una dintre echipele mereu prezente în Premier League, după ce s-a alăturat diviziei în sezonul inaugural 1992-1993. Gunners au câștigat, de asemenea, trei titluri de primă divizie de când s-a desprins din vechea Ligă engleză de fotbal, First Division. Triumfurile lor totalizează 13 titluri în prima ligă.

Legendarul antrenor al tunarilor, Herbert Chapman, a condus la primul lor titlu în prima ligă în 1930-1931. În timp ce clubul a petrecut acum mai mult de 100 de ani în prima ligă a fotbalului englez. Liga de Fotbal a votat pentru promovarea clubului în prima ligă în 1919.

Football League a ales echipa în detrimentul rivalilor locali Tottenham Hotspur pentru un loc în prima ligă. Acest lucru a extins divizia în urma Primului Război Mondial. Arsenal a căzut din versiunea anterioară a primei ligi în 1912-1913 și a terminat mandatul 1914-1915 al doilea nivel pe locul cinci.

Cea mai de succes echipă din Cupa Angliei

Cele 13 trofee câștigate până acum de această echipă în prima ligă fac din clubul din nordul Londrei a treia cea mai titrată echipă din Anglia. Doar Manchester United și Liverpool au câștigat de mai multe ori prima ligă. În timp ce Gunners sunt cea mai de succes echipă din toate timpurile în Cupa Angliei.

Nicio echipă nu a câștigat Cupa Angliei mai des decât echipa, care a triumfat de 14 ori în cea mai veche competiție națională de fotbal din lume. Un alt fost antrenor legendar al Gunners, Arsene Wenger, este, de asemenea, cel mai de succes antrenor, cu șapte titluri.

În palmaresul lui Arsenal figurează și două Cupe ale Ligii engleze de fotbal. De asemenea, echipa a câștigat Charity Shield/Community Shield de 16 ori, precum și Cupa Inter-Cities Fairs o dată și Cupa Cupelor UEFA o dată. Ei au pierdut în finala Ligii Campionilor în 2005-2006.

Istoria clubului Arsenal este plină de jucători și antrenori emblematici. Chapman și Wenger sunt doi dintre cei mai legendari antrenori ai Gunners, alături de George Graham. Chapman i-a condus pe Gunners la primul lor trofeu important, Cupa FA 1930, la trei ani după ce pierduseră finala.

Echipa care a creat adevărate legende

Wenger, la rândul său, a transformat echipa și fotbalul englez în timpul celor 22 de ani în care a condus clubul. Francezul l-a înlocuit pe Graham la cârma clubului din Highbury în octombrie 1996, fiind practic un nume necunoscut în Anglia. Cu toate acestea, fotbalul său fluid va crea adevărate legende.

Mulți jucători emblematici vor face cinste lui Arsenal în anii Wenger. De la Thierry Henry, Robert Pires și Sol Campbell, pe care l-a furat de la Tottenham. De asemenea, stilul său i-a transformat pe Dennis Bergkamp și Patrick Vieira. Asta în două dintre cele mai importante simboluri ale Premier League.