Sport Arsenal-Bayern, scor: 2-2. Londonezii pedepsiți de Zeul Fotbal







Arsenal și Bayern Munchen au terminat la egalitate, 2-2. O partidă electrizantă pe terenul londonez, în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor UEFA. Această remiză pune echipele pe picior de egalitate înainte de returul care va avea loc la Munchen.

Iată momentele cheie ale meciului, o poveste electrizantă. În minutul 12, Saka a deschis scorul cu un șut plasat, după o pasă de la Ben White. Bayern a egalat șase minute mai târziu prin Gnabry, după o acțiune rapidă orchestrată de Goretzka.

Bayern a preluat conducerea în minutul 32, Kane transformând un penalty obținut după o acțiune individuală a lui Leroy Sané. Trossard a restabilit egalitatea în minutul 76, finalizând din prima la colțul lung după o pasă de la Gabriel Jesus. Un rezultat care a relansat speranțele nemților.

Arsenal a început în forță

Londonezii și-au anunțat intențiile ofensive din primele minute. Prin șutul lui Gabriel Martinelli, dar a fost Saka cel care a deschis scorul, fructificând o pasă inteligentă de la Ben White. Efortul lui White de a dubla avantajul gazdelor a fost însă stopat de Manuel Neuer, deschizând calea egalării prin Gnabry, care a finalizat printr-un șut printre picioarele portarului David Raya.

Bayern a preluat conducerea prin penalty-ul transformat de Kane, recompensând efortul lui Sané. Totuși, intrarea lui Trossard de pe banca de rezerve a schimbat dinamica jocului, belgianul reușind să egaleze cu un șut plasat, marcând primul său gol în meci.

Bayern a fost aproape de a-și recâștiga avantajul în prelungiri, dar șutul lui Coman a lovit bara, lăsând scorul final nedecis, scrie UEFA.com

Reacții după meci

Leandro Trossard, atacant Arsenal: "Nu suntem mulțumiți, dar când ești condus cu 2-1 la pauză, un punct la final este binevenit. Am început foarte bine, am fi putut marca două sau trei goluri după ce am deschis scorul. Calitatea pe care Bayern o are pentru a ne pune în dificultate este evidentă."

Harry Kane, atacant Bayern: "Nu a fost un meci ușor. Arsenal este o echipă foarte bună. Sunt în fruntea Premier League în acest moment, așa că a trebuit să ne dăm toată silința, dar este un rezultat bun și sperăm să facem diferența acasă."

Mikel Arteta, antrenor Arsenal: "Am marcat un gol foarte repede dar, imediat după aceea, meciul s-a schimbat. Asta este Liga Campionilor: dacă faci greșeli, ești pedepsit. Cred foarte mult că putem merge acolo și îi putem învinge. Trebuie să ne pregătim foarte bine."

Thomas Tuchel, antrenor Bayern: "Cred că am fi putut câștiga la final, am avut o șansă uriașă cu Kingsley. A fost o noapte dificilă împotriva unui adversar foarte bun. Fanii au fost cu adevărat alături de Arsenal, rezultatul este acceptabil."